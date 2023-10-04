Комтранс Ленобласти раскрыл детали транспортной реформы

«В рамках транспортной реформы Ленинградской области с 1 февраля будут действовать новые контракты, по которым областной бюджет будет платить за транспортную услугу перевозчикам, работающим на новых современных автобусах. Транспортный заказ региона будет сформирован исходя из потребностей населения, а перед перевозчиками будет поставлена задача обновления подвижного состава, оборудования его современными средствами безналичной оплаты проезда, будет обеспечена доступность для маломобильных категорий граждан», ― рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Транспортная реформа позволит региону усилить контроль за качеством выполнения подрядчиками своих обязательств по маршрутным сетям, а также улучшить обслуживание пассажиров, в том числе за счет новых комфортабельных автобусов.

Общий объем средств, запланированных на заключение государственных контрактов на перевозки пассажиров и багажа ― более 5 млрд. руб., из них 1,3 млрд руб. в 2024 году.