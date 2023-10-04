У Ленобласти — свой асфальт

Производительность нового завода составляет до 150 тонн готового асфальта в час или 1200 тонн в смену. Такого объема хватает, чтобы построить километр новой двухполосной дороги.

«Первостепенная задача Правительства — приведение всей сети региональных дорог в нормативное состояние. Для этого мы привлекаем федеральные средства, выделяем региональный бюджет, берем кредиты. Подобные объемы работы требуют гарантий поставок асфальтобетона. Конкретно это предприятие сможет поставлять до 300 тысяч тонн в год сразу в несколько районов. При этом в производстве мы используем до 30 % крошки, которую снимаем с дорог во время ремонта», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В планах Правительства региона распространить практику строительства асфальтобетонных заводов на другие районы.

Завод произведен в России и выпускает несколько типов востребованных на рынке асфальтобетонных смесей, включая холодный асфальт. У него удачное географическое расположение практически по центру Ленинградской области: это позволяет значительно сократить транспортное плечо доставки горячей смеси до объектов дорожного строительства и ремонта.