Ленобласть представила в Москве достижения АПК

47 регион вошёл в число четырёх, представивших главе федерального правительства достижения своих АПК на главной российской агропромышленной выставке «Золотая осень», а стенд Ленинградской области признан экспертами лучшим.

«С главой федерального правительства мы обсудили увеличение объема производства яиц с 3,5 до 4,8 млрд в течение предстоящих трех лет ― такое обязательство регион берет на себя. Это очень серьезная цифра, но у нас есть возможность увеличивать объёмы производства, причем реально в больших масштабах. Второе, о чем мы говорили, это поддержка капитального строительства современных молочных ферм, свинокомплексов, птицефабрик и рыбоводческих хозяйств. Я благодарен нашим аграриям. Нам есть что показать, чем гордиться, о чем говорить. Самое главное ― продолжать дальше развиваться», ― сказал Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул что АПК ― один из лидеров экономики региона, отрасль продолжает показывать стабильный рост производства, сохраняет рост инвестиций и лидирующие позиции в России.

Рост объемов сельхозпроизводства с начала года составил 2,1%, объем господдержки АПК в 2023 году увеличен на 7,5% ― до 5,7 млрд руб., в регионе реализуется порядка 100 инвестпроектов на сумму более 50 млрд рублей.

Ленинградская область занимает:

- 1 место в России – по производству яиц, салата и зеленных культур, надоям на одну фуражную корову,

- 2 место – по поголовью птицы;

- 3 место – по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов;

- 5 место – по урожайности рапса среди сельхозорганизаций, производству мяса птицы среди сельхозорганизаций и грибов;

- 9 место – по производству молока в сельхозорганизациях.