Область готовит дороги к первым заморозкам

Чтобы не допустить образование льда на проезжей части, дорожники будут использовать жидкий солевой раствор: он не дает наледи появляться на асфальте и обеспечивает надежное сцепление шин с дорогой. «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, а также помнить про дистанцию между машинами.

В Ленинградской области работает дорожная горячая телефонная линия: позвонив по номеру 8-812-660-46-47, можно в любое время дня и ночи оставить заявку, которая будет передана в обслуживающую организацию. На связи дорожники и в Телеграме.