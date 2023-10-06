Область готовит дороги к первым заморозкам
Дорожные службы на региональных трассах Ленобласти переведены в усиленный режим: в выходные дни температура воздуха ночью впервые за осень опустится до -2 градусов по Цельсию.
Рубрики: Дороги
Чтобы не допустить образование льда на проезжей части, дорожники будут использовать жидкий солевой раствор: он не дает наледи появляться на асфальте и обеспечивает надежное сцепление шин с дорогой. «Ленавтодор» просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, а также помнить про дистанцию между машинами.
В Ленинградской области работает дорожная горячая телефонная линия: позвонив по номеру 8-812-660-46-47, можно в любое время дня и ночи оставить заявку, которая будет передана в обслуживающую организацию. На связи дорожники и в Телеграме.
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