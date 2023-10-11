Студенческие отряды Ленинградской области подвели итоги трудовой деятельности за лето

Участниками торжественного мероприятия стали более 100 студентов и ветеранов движения из 9 студенческих отрядов. Гостей ждал традиционный проход флагоносцев, творческие номера от студентов, а также выступление руководства студенческих отрядов Ленинградской области. Главным событием линейки стало торжественное награждение лучших бойцов по итогам трудового семестра. По традиции, завершилась программа исполнением песен в орлятском кругу, что создало атмосферу настоящей большой команды.

Мероприятие проводится каждый год, когда большинство студентов возвращается с объектов, и знаменует собой окончание трудового семестра для всех студентов в зеленых куртках – «строевках». Традиция берет начало в XX веке, когда движение студенческих отрядов было общепризнанным студенческим объединением в стране, и студенты целыми учебными группами отправлялись в стройотряд на летние заработки. Тогда и появились названия семестров: два учебных, а третий – трудовой.

За последние годы число участников Студенческих отрядов в Ленинградской области выросло на 150 человек. В этом году на Ленинградской земле от них трудились более 300 человек. Студенты работали в детских лагерях, на объектах сельского хозяйства и строительства, занимались обслуживанием железнодорожного транспорта, а также помогали в сфере гостеприимства и сервиса.