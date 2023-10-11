В Ленинградской области растет малый бизнес

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на текущий момент в Ленинградской области зарегистрировано более 75 тысяч субъектов МСП, что превышает показатели прошлого года почти на 8%. С каждым годом число малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан продолжает расти.

Развитию сектора МСП в регионе способствует активная государственная поддержка. В Ленинградской области реализуется ряд программ и мероприятий, прежде всего, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», направленных на стимулирование предпринимательской активности и создание условий для успешного развития малых и средних предприятий.

Важной тенденцией является также рост числа вновь созданных субъектов МСП. С начала 2023 года в Ленинградской области было зарегистрировано 11 399 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Большое внимание уделяется также развитию самозанятых граждан. Так, население Ленинградской области, занимающееся самозанятой деятельностью, превышает 93 тысячи человек.

Расширение числа малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан способствует созданию новых рабочих мест, повышению благосостояния населения и укреплению экономической стабильности региона.