Кто останется в пятницу, 13-го, без света в Гатчинском районе

Сорок четыре года ему было! В наше время мужчины такого возраста считаются молодыми, и многие из них ещё только вступают в брак, думая о наследниках. Как, в прочем и женщины. Сегодня возрастные рамки становятся подвижными. Например, в 2012 году ВОЗ предложила такую схему возрастов: молодость — с 25 до 44 лет, зрелость — с 44 по 60, пожилой возраст — с 60 до 75 лет, старость — с 75 до 90 и больше. В 2005 году большинство опрошенных считало, что старость начинается в 50 лет.