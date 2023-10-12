Кто останется в пятницу, 13-го, без света в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.10.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина,
ул. Рощинская д. 25,
ул. Изотова, д. 3А, 3Б, 12 кор. 1, 12 кор. 2, 21.
13.10.2023 с 10:00 до 16:00
Таицкое поселение:
д. Большая Ивановка.
13.10.23 с 10:00 до 17:00
Веревское поселение:
д. Зайцево,
СНТ Дони.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.