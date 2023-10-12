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Кто останется в пятницу, 13-го, без света в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.10.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

ул. Рощинская д. 25,

ул. Изотова, д. 3А, 3Б, 12 кор. 1, 12 кор. 2, 21.       

 

13.10.2023 с 10:00 до 16:00

Таицкое поселение:

д. Большая Ивановка.

 

13.10.23 с 10:00 до 17:00

Веревское поселение:

д. Зайцево,

СНТ Дони.