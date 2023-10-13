«День экологического кино» прошел в Волосово

«На фоне актуальных глобальных проблем особенно важно развивать экологическую культуру у подрастающего поколения, День детского экологического кино как раз решает эту задачу. Кинофестиваль не только объединяет талантливых детей из разных регионов России, но и помогает привлечь внимание к проблемам окружающей среды через творчество. Приятно видеть, как молодые кинематографисты с помощью фильмов и рекламных роликов показывают свои знания, осознанный подход к потреблению и взрослое понимание экологических проблем. Уверен, что в следующем году фестиваль станет ещё масштабнее, так как организаторы планируют выйти на международный уровень», ― отметил Виталий Кармалюгин, заместитель председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, начальник Управления поддержки социальных инициатив.

В этом году на конкурс было поступило свыше 120 заявок, в том числе из новых регионов России, в шорт-лист фестиваля вошли 30 работ. Участники представили свои картины в 20 номинациях, включая «Лучший детский анимационный фильм», «За лучший фильм о природе», «За активную жизненную позицию, направленную на защиту природы», «За успешное освоение профессии тележурналиста», «За сценарное решение» и «За раскрытие темы малой Родины». Над созданием картин ребята трудились целый год.

В день фестиваля для всех участников организовали мастер-класс по созданию мультфильма, который провела Наталья Соколова, художник-мультипликатор студии «Пилот», «Пластилин» и «Союзмультфильм». Вместе с ребятами в течение дня она работали над собственным мультфильмом, выход которого планируется на декабрь 2023 года.

С работами участников можно ознакомиться в официальной группе фестиваля. Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.