Гатчинский борец и тренер Александр Смирнов: «Победы посвящаю сыну»

Александр Смирнов принимал участие в турнире в составе команды России. Гатчинский спортсмен бился в легком весе (до 70 кг) против бойца из Египта, Чемпиона IFA, члена сборной команды Египта и победителя «Кубка Арабских Стран по Ушу» - Саньда Саеда Эмина. В сложном бою во втором раунде Александр Смирнов одержал яркую победу удушающим приемом. Записав победу в профессиональный рекорд, он стал обладателем Чемпионского пояса легкого веса IFA.

Александр Смирнов с детства занимался спортом. После окончания Гатчинской гимназии им. Ушинского поступил в Гатчинский педагогический колледж им. Ушинского, а затем – в Ленинградский областной университет им. Пушкина. Жена Анна – тоже спортсменка, тренер-преподаватель. Сын Дмитрий делает первые шаги в спорте. Словом, спортивная семья.

Внешность обладателя Чемпионского пояса оказалась обманчивой. Это не раз подводило его соперников. С гагаринской улыбкой, невысокий, худенький, голубоглазый и светловолосый. Общаться с Александром одно удовольствие – легкий, уверенный, со здоровым юмором.

- Александр, Вы выглядите очень молодо. Сколько вам лет?

- 28 лет. Но мне никто не дает. Бывает, еще и посмеиваются: «Какой ты борец - даже уши не сломаны». Да, уши у меня мягкие, эластичные, они не ломаются.

- Почему вы выбрали борьбу?

- Похоже, выбора не было. В борьбу привел отец - Виталий Вадимович Смирнов. Он сам занимался каратэ. И брат. Мы постоянно бегали по снегу, купались, я соблюдал диету. И так с 6 лет. Мне это сильно не нравилось. Ребята гуляют, а у меня школа-тренировка-дом. Мама относилась к спорту спокойно, а отец был очень настойчив в воспитании из меня чемпиона.

Базовый вид у меня – рукопашный бой. Но в те годы тренер возил нас куда мог. Выступали на соревнованиях по дзюдо, самбо, каратэ. В воскресенье одни соревнования, в субботу – другие.

- Где проходили ваши первые тренировки?

- В спортзале Дома детского творчества «Журавушка» на Аэродроме. С Красноармейского проспекта, где мы жили, - пять минут пешком.

Мой главный наставник в спорте – тренер Александр Николаевич Кукушкин. Безгранично ему благодарен. Спортсмены Гатчины знают Александра Николаевича, общественность – нет. Он очень скромен и не любит к себе повышенного внимания. А это самый лучший тренер, который давал все, чтобы состояться в жизни и как спортсмену, и как личности. Общение с детьми - идеальное. Все тренеры очень эмоциональны, часто повышают голос. А он посмотрит на тебя, и уже ясно: что-то ты сделал не так. Только повзрослев, мы поняли, какие важные вещи он прививал нам –дружбу, ответственность, порядочность, взаимовыручку, взаимопомощь. На соревнования тренер возил детей на своей машине. Естественно, никаких денег за это не брал. Еще и покормит, и проследит – как второй отец.

Сейчас я стараюсь повторять его во всем - как педагог и наставник.

- Когда пришло понимание, что вы хотите стать профессиональным спортсменом и тренером?

- Честно скажу, до 14 лет занимался через силу. Потом начался переходный возраст. Думал, брошу тренировки. Продолжал ходить просто так. Причем, результаты были, а интереса не было. Зачем, думаю, это нужно? Все гуляют с девочками, а у меня жизнь проходит мимо.

В 15-16 лет произошел какой-то переворот: я стал тренироваться осознанно. Пришел драйв и новые победы. В это время тренер доверил вести мужскую группу по борьбе. Я понял: мне это нравится, это мое.

Когда появились смешанные единоборства, потянулся к этому. С гатчинским клубом участвовал в боях в Петербурге. Помню, приехал – маленький, лопоухий, прыщавый. Никак не спортсмен. Надо мной подшучивать стали, мол, сейчас срочно понадобиться страховка. Меня это даже немного развеселило. Выиграл три боя, соперники зауважали, еще и денежный сертификат за лучшую технику вручили. Это мне понравилось. Начал выступать, а в 18 лет одна за другой пошли травмы. И я отошел от спорта.

Тренировался, но не выступал, а сконцентрировался на учебе. После педагогического колледжа отслужил в армии. Получил высшее образование. И все это время продолжал тренироваться и тренировать. А когда родился сын, пришло переосмысление. Кстати, с женой познакомился в Гатчинском педколледже. Ее профиль – легкая атлетика. Она тоже участвует в соревнованиях и вместе со мной работает с детьми в спортклубе «Сокол».

- Откуда вы берете мотивацию? Для чего или кого это все делаете?

- Сейчас я это делаю для одного маленького мужчины - сына. Хочу быть для него примером. Чтобы он видел медали и кубки отца, и как они зарабатываются. Сын родился в ноябре, а в феврале я уже начал выступать. Так началась моя вторая спортивная жизнь. Теперь уже захотелось добиваться побед на более высоком уровне.

- Как вы готовились к поездке на Международный турнир в Дахабе?

- О бое узнал примерно за четыре месяца. Думал, буду усердно тренироваться. Но, как всегда бывает, дали знать о себе старые травмы, и подготовка к бою шла с корректировками. Готовиться стал на детских сборах: подтягивал ОФП и борцовскую технику. После сборов уехали с семьей на север в деревню. Там, оказалось, спортивный зал закрылся на ремонт. Пришлось снова тренироваться с акцентом на ОФП. Приехав в Гатчину, начал работать в парах, подтягивать бокс и грэпплинг. Спасибо всем моим друзьям-спортсменам за помощь и поддержку.

На турнир прилетели заранее, чтобы пройти акклиматизацию. Очень благодарен Константину Кяндаряну за правильно составленный план тренировок. Первые два дня мы просто ходили и купались, привыкали к жаре - в Дахабе 38 градусов. Если нет ветра, дышать нечем. Когда привыкли к температуре, начали потихоньку готовиться к бою.

- Трудно стать чемпионом?

- Наверное, мне повезло. Выходить на бой после 5-летнего простоя сложно, но все задуманное получилось. И главное, без травм. С другой стороны, мышечная память-то есть. Могу, если захочу.

На прошлом турнире организаторы думали, что русские приедут слабые, и их быстро раскатают. А наши выиграли! Поэтому на этот чемпионат они выставили серьезных спортсменов, чтобы нам ответочку сделать. И по судейству, как я видел, они своих пытались вытянуть. Поэтому, как учили отец и тренер, нужно было выигрывать досрочно, чтобы сопернику никак нельзя было присудить победу.

В Египте все непредсказуемо. Никто точно не знает, когда и что будет. Это не злой умысел, а менталитет: говорят одно - делают другое. Мы готовились к одному сопернику, а за день до взвешивания все поменяли и дали совершенно другого. Есть возможность посмотреть его бои? Нет. И так в ходе всего турнира. Для них это нормально. Но и нам не привыкать, готовы с любым бороться и побеждать.

В Египте хорошо относятся к спортсменам, хоть мы и бились против местных ребят. После боя все хотели с нами сфотографироваться, поздравляли. Кстати, мы все пояса забрали в Россию, местным не оставили.

В середине декабря планируется первая защита титула Чемпиона легкого веса. Будем надеяться, что ее не отменят из-за известных событий.

- Сын уже тренируется?

- Первый раз сын побывал в зале спортивного клуба «Сокол» в три месяца. Социализировался быстро. В прошлом году начал тренироваться: то есть повторять за ребятами, что получается. Не бегает. Не балуется. Знает, что во время тренировки это нельзя.

Мы с женой Аней также работаем физруками в детском саду. Опыт работы с малышами есть. Как-то я полтора года работал воспитателем в ясельной группе – ничего, справился.

Сыну сейчас три года. Какие-то упражнения он делает лучше, чем ребята постарше. Вместе с ним, всей семьей, участвуем в городских соревнованиях, легкоатлетических эстафетах, спартакиадах. Как говорится, борец хорош в любом виде спорта.

Татьяна Можаева

Фото из семейного архива Александра Смирнова