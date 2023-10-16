Гран-при фестиваля «Авангард и традиции» - у театра из Сургута

Традиционный театральный фестиваль проходил в Гатчинском Доме культуры с 12 по 15 октября. Своё мастерство на конкурс представили театральные коллективы из Гатчины, Елизаветино, Санкт-Петербурга, Пушкина, Сортавалы, Соснового Бора, Сургута, Чебоксар, Одинцово (Московская область), Петропавловска (Казахстан).

Программа мероприятий включила не только просмотры конкурсных спектаклей, но и мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи, которые проводили преподаватели высших учебных заведений.

Вечером 15 октября на сцене Дома культуры прошла торжественная церемония закрытия фестиваля.

- Очень приятно, что в этом году в Гатчину приехали коллективы, которые уже хорошо знают и любят Гатчину, - отметила на церемонии председатель жюри Алла Зорина. - Но появились и новые коллективы, которые мы со своими коллегами для себя открыли. Открыли новые имена, новые таланты. Уровень нынешнего фестиваля был достаточно высоким и интересным. Мы старались быть очень объективными, стремились ничего не пропустить, чтобы все было максимально справедливо.

Коллективы и отдельные актеры были отмечены жюри в самых разных номинациях.

Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Театр для детей и юношества» награжден театральный коллектив «Эксклюзив» (поселок Елизаветино Гатчинского района, режиссер Марина Хейстонен).

Лауреатами второй степени стали Студенческий театр Политехнического института (г. Санкт-Петербург, режиссер Виктор Борисенко), театр «Городок» (г. Сосновый Бор, режиссер Сергей Сулим), театр-студия «За углом» (г. Гатчина, режиссер Юрий Калугин).

Диплом лауреата первой степени вручили народному молодежному театру-студии «Дети понедельника» (г. Сортавала, Карелия, режиссер Артур Ладысев), народному театру-студии «Закулисье» (г. Пушкин, режиссер Ирина Никитюк, Анатолий Трухин), Чебоксарскому камерному театру (г. Чебоксары, режиссер Ирина Иванова).

Гран-при XIII Международного театрального фестиваля «Авангард и традиции» присудили театру «Текст» (г. Сургут, Тюменская область, режиссер Сергей Гиренко) — за спектакль «Эскориал» по пьесе Мишеля де Гильдерода. Это история об испанском короле Филиппе II (1527-1598), личная драма которого привела к трагическим событиям. В истории своей страны монарх остался самой неоднозначной фигурой. Именно Филипп II привел Испанию к полному разорению, но при этом историки считают его самым влиятельным человеком своего времени в Европе.

На церемонии закрытия фестиваля были вручены памятные награды юбилярам 2023 года от лица депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Объявлена благодарность Оксане Николаевне Ивановой — за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие сферы культуры. Благодарственное письмо от депутата областного ЗАКСа Сергея Коняева вручено главному режиссеру театра-студии «За углом» Юрию Алексеевичу Калугину — за многолетний добросовестный труд и большой вклад в театральное искусство на территории Гатчинского района.

Церемония закрытия фестиваля продолжилась небольшим, но ярким концертом, который подготовили творческие коллективы Гатчинского дома культуры. А «под занавес» театрального форума состоялся традиционный капустник, разыгранный участниками фестиваля.

Юлия Лысанюк