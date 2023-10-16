Подключаемся к «БумБатлу»!

Принять участие могут не только школы, вузы и детские сады, но и любой желающий, предприятия и общественные организации.

За период проведения акции участники могут снимать и выкладывать в социальные сети креативные посты – 100 лучших участников получат подарки, а 20 из них станут обладателями главного приза, который пока держится в секрете. Кроме этого, участники, сдавшие более 16 кг макулатуры, смогут получить билеты в театры, музеи, на спортивные или другие культурно-массовые мероприятия в своём регионе. Также по объёму собранной макулатуры будут определены победители среди образовательных и корпоративных учреждений.

В рамках акции будут организованы экоуроки и лекции в учебных заведениях, экскурсии на заводы по переработке и в «зелёные» офисы компаний.

Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте акции: бумбатл.рф, а после регистрации выбрать на карте ближайший пункт приёма, в котором можно сдать макулатуру.

В этом году акция проходит под эгидой Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема», созданного в мае по поручению президента России Владимира Путина. Акция проходит четвёртый год в поддержку нацпроекта «Экология».