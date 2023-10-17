Где отключат свет 18 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
18.10.23 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Зайцево,
СНТ Дони.
18.10.23 с 09:30 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Горки.
19.10.23 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Горки,
д. Каушта,
д. Мины.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.