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Где отключат свет 18 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

18.10.23 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Зайцево,

СНТ Дони.

 

18.10.23 с 09:30 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Горки.

 

19.10.23 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Горки,

д. Каушта,

д. Мины.

 