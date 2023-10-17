В Ленинградской области прогнозируется снег

Высота выпавшего снега в четверг, 19 октября, в отдельных районах Ленобласти составит до 5 сантиметров. Для предупреждения образования гололедицы в утренние и вечерние часы дорожники будут обрабатывать трассы солевым раствором.

«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, вспоминать зимнюю манеру вождения, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Дорожная «горячая линия» ждет звонков 24 часа в сутки. Позвонив по номеру 8 (812) 660-46-47 можно оставить свою заявку, которая будет оперативно передана в работу.

На связи дорожники и в Телеграме: https://t.me/dorogi_47.