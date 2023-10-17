В Ленинградской области прогнозируется снег
В ближайшие два дня в Ленинградской области прогнозируется мокрый снег, а температура воздуха ночью покажет до -4 градусов по Цельсию.
Рубрики: Дороги
Высота выпавшего снега в четверг, 19 октября, в отдельных районах Ленобласти составит до 5 сантиметров. Для предупреждения образования гололедицы в утренние и вечерние часы дорожники будут обрабатывать трассы солевым раствором.
«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, вспоминать зимнюю манеру вождения, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.
Дорожная «горячая линия» ждет звонков 24 часа в сутки. Позвонив по номеру 8 (812) 660-46-47 можно оставить свою заявку, которая будет оперативно передана в работу.
На связи дорожники и в Телеграме: https://t.me/dorogi_47.
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