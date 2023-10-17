В парке усадьбы Демидовых обследовали деревья

В поле зрения лесопатологов попали деревья центральной части парка на площади в 9,6 гектаров. Обследовались насаждения вдоль дорожно-тропиночной сети на ширину 30 метров с каждой стороны. Общее состояние древесных насаждений было оценено как удовлетворительное.

В хорошем состоянии клены, лиственницы и дубы, в том числе старовозрастные. В удовлетворительном состоянии – рябина, ясень и осина. Ель европейская тоже чувствует себя нормально, но тем не менее встречаются сухостойные деревья (пораженные стволовым вредителем - короедом-типографом).

Большое количество деревьев черёмухи поражено из-за размножения черемуховой горностаевой моли. Практически все вязы заражены офиостомозом (голландской болезнью вязов).

Состояние ольхи серой и тополя в парке можно оценить, как неудовлетворительное, среди них множество буреломных, ветровальных и сухостойных деревьев. В таком же состоянии деревья ивы козьей.

Всего по итогам обследования экспертами было рекомендовано к сносу 966 деревьев, в том числе порядка 600 деревьев – это ольха серая и черемуха обыкновенная. 89 деревьев требуют мониторинга, 20 деревьев рекомендовано лечить.

Для улучшения санитарного состояния древостоя рекомендовано проводить санитарную рубку с удалением сухих, ветровальных, буреломных и поврежденных вредителями и болезнями деревьев. Для старовозрастных ценных деревьев предлагается провести лечение и дальнейший мониторинг за их состоянием.