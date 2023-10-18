Где отключат свет 19 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Вырицкое ГП:
д. Горки.
19.10.23 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Каушта,
д. Мины.
19.10.2023 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой,
СНТ «Елицы».
19.10.2023 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
СНТ «Родник»,
Аэродром Никольское.
19.10.2023 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Горки,
д. Коммолово,
д. Бугры,
д. Романовка,
д. Зайцево,
СНТ «Дони».
Рождественское СП:
п. Дивенский.
19.10.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Заполье,
д. Холоповицы,
п. Елизаветино(часть) ,
д. Ижора,
жп «Дружба».
с 20:00 22.10.2023 до 09:00 23.10.2023 (один раз на 30 минут)
с 20:00 23.10.2023 до 09:00 24.10.2023(один раз на 30 минут)
Пудостьское СП:
д. Скворицы, Коровники АО «Красногвардейский комплекс», ферма.