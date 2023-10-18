Где отключат свет 19 октября в Гатчинском районе

19.10.23 с 09:30 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Горки.

19.10.23 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Каушта,

д. Мины.

19.10.2023 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой,

СНТ «Елицы».

19.10.2023 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

СНТ «Родник»,

Аэродром Никольское.

19.10.2023 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Горки,

д. Коммолово,

д. Бугры,

д. Романовка,

д. Зайцево,

СНТ «Дони».

19.10.2023 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский.

19.10.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Ермолино,

д. Смольково,

д. Заполье,

д. Холоповицы,

п. Елизаветино(часть) ,

д. Ижора,

жп «Дружба».

с 20:00 22.10.2023 до 09:00 23.10.2023 (один раз на 30 минут)

с 20:00 23.10.2023 до 09:00 24.10.2023(один раз на 30 минут)

Пудостьское СП:

д. Скворицы, Коровники АО «Красногвардейский комплекс», ферма.