Рейтинг «Эксперт РА»: Ленобласть ― привлекательна для инвесторов

«Доверие инвесторов — значимый индикатор, оно остается неизменным, несмотря на санкционное давление и «черных лебедей». Сегодня экономика Ленобласти подтвердила свою устойчивость, а администрация региона - системную и ответственную работу с инвесторами», — прокомментировал результаты рейтинга губернатор Александр Дрозденко.

В исследовании отмечается, что Ленинградская область находится в топ-10 регионов по качеству жизни: здесь оценивались такие показатели, как высокий уровень доходов населения, развитость сферы услуг, низкая безработица.

При этом рекордно низкий уровень безработицы поставил новые задачи, связанные с кадровым дефицитом. Национальный проект «Производительность труда» призван решить эту задачу за счет повышения производительности труда. В рамках нацпроекта реализуется комплекс мер поддержки, направленных на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики страны за счет внедрения культуры бережливого производства. В Ленинградской области уже более 80 предприятий являются участниками нацпроекта.

Рейтинг составляется агентством «Эксперт РА» по данным Росстата России, ЦБ РФ, Федерального казначейства, МВД России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), Единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС).