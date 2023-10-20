От стихов Пушкина до мемов о поэте: Ленобласть рассказывает, как не стать «дубиной стоеросовой»

Выставка предназначается для детей 7-11 лет и современных детских поэтов. Экспозиция расскажет, как работают поэты, что бывает источником их вдохновения, какие поэтические приемы они используют. Прочитав вслух стихи Пушкина и современных детских поэтов, посетители выставки познакомятся с аллитерацией и ассонансом, узнают, «виноват» ли Пушкин в том, что современные стихи такие «звонкие» и весёлые. Инсталляция «Времена года» напомнит посетителям о том, что именно пушкинская строка «мороз и солнце, день чудесный» стала причиной появления множества стихов о зиме и других сезонах. Изучив рифмы, гости сами напишут рифмованные двустишия.

Тема Пушкина продолжится в соседнем зале – здесь выставка графических работ московской художницы-иллюстратора Евгении Двоскиной из серии «Пушкин с нами», где Пушкин катается на скейтборде, покупает продукты по списку в супермаркете, встречается с Гоголем в баре. Серия «Пушкин с нами» продолжает традиции пушкинианы, возникшей еще при жизни поэта, и претендует на появление новых мемов в русском культурном пространстве.

4 ноября в 11:00 и 12:30 в выставочном зале «Смольный» состоится программа «Что делать, чтоб младенец розовый не стал дубиной стоеросовой?» о том, каким был Саша Пушкин в детстве, юным посетителям расскажет специалист в области детской книги и детского чтения, автор сайта «Папмамбук» Наталия Соляник.