Крабы, лягушки и мечты

Это правда. Её дочь после замужества уехала в Израиль. Брак оказался удачным. Приятельница всё собиралась поехать, но то работа, то ковид, потом деньги копила, так как не хотела, чтобы поездку оплачивала семья дочери. И вот теперь, когда уже и билеты были куплены...

Мы сидели на кухне. Чайник остывал, она рыдала, принимала из моих рук бумажные салфетки, сморкалась в них и снова рыдала. Я её не останавливала. Какой смысл? Пусть поревёт. Потом будем думать, что делать. Я совсем не хочу быть тем крабом в ведре, который тянет сородича на дно, если тот пытается выбраться.

Есть такая теория ведра с крабами – Crab Bucket. Суть ее в том, что когда крабов помещают в обычное ведро, не накрытое крышкой, они все равно не могут из него выбраться, так как тащат друг друга обратно. Если бы в ведре был всего один краб, он бы легко вылез наружу. Так и с нашими мечтами. Обязательно найдутся люди, которые скажут нам, что невозможно отправиться в экзотическое путешествие, найти престижную работу, сбросить лишний вес... Я предпочитаю другую историю – про лягушек в молоке.

Когда я увидела, что пачка салфеток заканчивается, то решила рассказать ей о чужом опыте решения проблемы:

– У моей знакомой сын с семьей живет в Эстонии. Ребенку четыре годика. Знаешь, что они делают? Встречаются на границе с Финляндией и ребенка передают бабушке, а сами через границу не переезжают: вдруг закроется?

– Да ну, фигня какая, как это технически сделать? Документы какие-то нужно оформлять. Ребенок же не игрушка... – Подруга перестала рыдать, и в её покрасневших от слез глазах выражение отчаяния сменилось другим – сначала сомнением, потом размышлением... – И вообще, – она открыла кран с водой и начала умываться, – где Израиль и где финская граница!

Ну вот, первая фаза отчаяния закончилась, и теперь моя приятельница будет думать, что можно предпринять. Хотя и так понятно, что на ближайшее время встреча с внуками – из разряда неосуществимых.

Как к этому относиться? И вообще, как мечтать, о чем, и нужно ли?

Психологи утверждают, что мечта – это базовая потребность человека в любом возрасте. Разница в том, что она по-разному действует. К примеру, ребенку и подростку, и даже взрослому помогает выдержать какие-то экстремальные условия и ситуации, становясь своеобразным «защитным механизмом» и ограждая психику от психологической травмы.

Например, когда кто-то болен из близких, ребёнок мечтает о том, что изобретёт лекарство от всех болезней. В ситуации, когда нет возможности/сил ответить агрессору, ребенок (да и взрослый человек) мстит ему в мечтах. В этом случае мечта – это способ «отыгрывания» агрессии.

Мечта позволяет нам в любом возрасте «уйти» от неприглядной реальности. Если внешние обстоятельства не удовлетворяют человека, то в мечтах он способен построить комфортный и красивый мир. Главной же функцией мечты становится её способность «проектировать» желаемое будущее, и этот проект даёт и стимул для развития, и подталкивает к действиям. Мы с вами знаем много историй, когда именно мечта приводила человека в профессию или помогала победить серьезное заболевание.

Нужно ли претворять свои мечты в жизнь?

Одна группа экспертов считает, что мечты нужно претворять в жизнь, так как реализация подразумевает рост и личностное развитие человека. Вторая группа уверена, что мечты должны оставаться элементом воображения, чтобы оказывать позитивное влияние на организм и личность человека в целом. Но все сходятся в одном: мечта поддерживает в человеке ресурс и помогает мыслить позитивно. В свою очередь, позитивное мышление – очень мощная сила, которая вносит положительные изменения в жизнь. Когда у людей нет позитивных мыслей, они больше думают о проблемах, чем об успехе.

...Тогда, если это хорошо и конструктивно, почему у многих из нас за спиной – целый чулан несбывшихся надежд и мечтаний? Оказывается, есть типичные ошибки, которые мы совершаем. О них рассказывает психотерапевт Эми Морин, автор бестселлера «13 дел: что никогда не делают душевно здоровые люди». Он пишет: «Вы никогда не достигнете задуманного, если будете продолжать отодвигать достижение цели на неопределенный срок. Если не можете приступить к работе немедленно, то, по крайней мере, определите точное время, когда сможете взяться за дело. Намерены ли вы просить о повышении в связи с тем, что ребенок пошел в школу, или планируете получать второе образование, когда исполнится 40 лет, прекратите использовать слово «когда-нибудь».

Вместо того, чтобы внушать себе, что проблема легко разрешима, напоминайте, что вам придется потрудиться, чтобы достичь целей. Представьте, с какими потенциальными ловушками вы можете столкнуться. Рано или поздно неизбежно возникнет искушение все бросить и сдаться. Придумайте стратегии, которые помогут сопротивляться. Когда у нас есть план, мы чувствуем себя более уверенно и полны решимости идти к цели.

Некоторые из нас убеждены, что, отступив на шаг назад или притормозив, они вернулись назад, к отправной точке. И это ощущение заставляет сдаться. Признайте, что вы иногда будете допускать ошибки и все портить. Но вместо того, чтобы объявить себя неудачником, используйте эту энергию злости и разочарования, чтобы придумать, как вернуться к намеченному пути.

Нетерпение – враг перемен. Многим слишком тяжело дается ожидание, не хватает настойчивости и упорства довести дело хоть до какой-то точки. Если вы не видите результатов, это не значит, что усилия напрасны. Это значит, нужно сконцентрироваться на задаче и не отвлекаться дольше, чем вы думаете, прежде чем вы ощутите заметные изменения».

...Напоследок я рассказала своей приятельнице почти что сказку. У моего коллеги несколько лет назад сын, тоже журналист, уехал жить за границу и увёз, естественно, с собой двухгодовалого сына. Дед болезненно переживал разлуку с внуком, но при этом упорно продолжал общаться с ним по скайпу. Говорил только на русском, старался вникнуть в увлечения мальчишки, когда тот подрос; посылал ему книжки советских и русских писателей с прекрасным оформлением, выстаивая утомительные очереди на почте в международном отделе. А два месяца назад семья вернулась в Россию. Инициатором возвращения стал 15-летний подросток, не захотевший жить там, где ему предлагали сделать выбор, кем ему быть: мальчиком или девочкой. Подросток предпочел делать другой выбор – профессиональный: быть известным журналистом, как дед, или крутым айтишником. Дед счастлив безмерно и теперь общается с внуком вживую. Так что мечты сбываются!

Ирина Владимирова





Фото freepick.com