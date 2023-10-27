Почему жители Гатчины вновь задыхаются от невыносимого запаха?

- Это не газовые атаки. И если говорить о газе свалочном, то он не пахнет. Источник запахов – свалочные массы, - рассказывает генеральный директор ООО «Новый Свет-ЭКО» Е.Л. Дегтярев. – Это началось в прошлую пятницу. В субботу и воскресенье запах был очень сильный, был он в понедельник, вторник. Наши специалисты считают, что это связано с похолоданием. Смена температуры воздуха повлияла на атмосферное давление, которое, вероятно, выдавила запахи, которые действительно распространились на территории Гатчины. Вчера уже было меньше запахов. Сегодня практически не наблюдается. В 8 утра было на въезде чуть-чуть. И к 11 часам исчезло. Мы мониторим ситуацию.

Хочу отметить, что никаких дополнительных работ, связанных с копкой, не производилось и не планируется производить. К сожалению, наверное, произошло стечение обстоятельств, связанное с природными явлениями. Население правильно реагирует, ругает... Реакция понятна. Мы сами тоже страдаем от запаха, и будем делать все, чтобы это не повторялось.

- Работает ли новое оборудование?

- Нового дополнительного оборудования от кого бы то ни было к нам в последнее время не поступало. Станция для сбора биогаза у нас была установлена давно. Это шведско-российская технология. В связи с известными событиями шведская сторона отказалась от сотрудничества. Они бросили эту станцию. Нам пришлось заниматься самим. Мы ее восстанавливаем, обслуживаем. И она у нас работает.

Хочу пояснить, сложилось мнение, что эта станция ликвидирует запахи. Это не так. Она, в первую очередь, ликвидирует возникновение пожара. Во-вторых, она откачивает газ метан, который образуется в свалочных массах, и сокращает выбросы в атмосферу. Но она никаким образом не уничтожает запах.

Газ не пахнет, а свалочные массы эта станция не ликвидирует. Запах от свалочных масс ликвидируется пересыпкой, что мы и делаем. Мы активно возим и заготавливаем грунты - не только для пересыпки свалочных масс, но и для дальнейшей рекультивации полигона. У нас их достаточно. Мы пересыпали и пересыпаем – и технологию эту не нарушаем.

- Этот жуткий запах может вновь появиться?

- Считаем, что если температура будет еще падать, такое опять может возникнуть. Но мы мониторим ситуацию. У нас есть соответствующее оборудование. Превышения предельно допустимых норм нет ни по одному химическому показателю.

- Когда закроется полигон?

- Сегодня свалочными потоками занимается управляющая компания – региональный оператор. Все вопросы по обращению с отходами зависят от регионального оператора. Даст нам команду принимать отходы – мы будем принимать. Не будет команды – не будем.

Насколько я знаю, на сегодняшний день никакая другая площадка не заработала. И, наверное, какое-то время в начале 2024 года мы будем принимать отходы. А пока мы стараемся делать все возможное, чтобы люди не страдали от запаха.

Татьяна Можаева