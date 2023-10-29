Энергетики сообщили, где отключат свет 30 октября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.10.23 с 09:00 до 18:00
Сусанинское поселение:
д.Красницы, Массив Красницы,
д. Ковшово.
30.10.23 с 10:00 до 15:00
Пудостьское поселение:
д. Котельниково.
30.10.23 с 10:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Высокоключевой.
30.10.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Заполье,
д. Холоповицы,
д. Ижора,
п. Елизаветино (часть).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.