Энергетики сообщили, где отключат свет 30 октября в Гатчинском районе

В наши дни все больше становится россиян, получающих за свою работу полностью официальную заработную плату. И все же до сих пор еще остаются в ходу так называемые «серые» и «чёрные» зарплаты. Почему так получается, и чем грозят сотруднику зарплаты и премии «в конвертах»?