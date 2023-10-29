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Энергетики сообщили, где отключат свет 30 октября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.10.23 с 09:00 до 18:00

Сусанинское поселение:

д.Красницы, Массив Красницы,

д. Ковшово.

 

30.10.23 с 10:00 до 15:00

Пудостьское поселение:

д. Котельниково. 

 

30.10.23 с 10:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Высокоключевой.     

 

30.10.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Ермолино,

д. Смольково,

д. Заполье,

д. Холоповицы,

д. Ижора,

п. Елизаветино (часть).