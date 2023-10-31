Медики 47-го региона получат новые социальные выплаты
1 декабря в Ленинградской области вступает в силу постановление областного правительства о дополнительной социальной поддержке работников здравоохранения.
Рубрики: Здравоохранение
Речь идет о сотрудниках областной скорой, а также о медиках, которые трудятся в школах региона.
За счет областного бюджета работники здрава будут получать ежемесячную соцвыплату: врачи выездных бригад скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей, фельдшеры выездных бригад — 7 тыс. рублей, медицинские сестры выездных бригад — 4,5 тыс. рублей, водители автомобиля скорой помощи — 3 тыс. рублей. Специалисты со средним образованием, фельдшеры и медсестры, которые работают в образовательных организациях — 6,5 тыс. рублей в месяц.
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