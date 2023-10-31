Медики 47-го региона получат новые социальные выплаты

Речь идет о сотрудниках областной скорой, а также о медиках, которые трудятся в школах региона.

За счет областного бюджета работники здрава будут получать ежемесячную соцвыплату: врачи выездных бригад скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей, фельдшеры выездных бригад — 7 тыс. рублей, медицинские сестры выездных бригад — 4,5 тыс. рублей, водители автомобиля скорой помощи — 3 тыс. рублей. Специалисты со средним образованием, фельдшеры и медсестры, которые работают в образовательных организациях — 6,5 тыс. рублей в месяц.