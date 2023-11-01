Алиментщики-миллионщики

- Для меня служба в Гатчинском районном отделении судебных приставов началась десять лет назад с должности водителя, – рассказывает врио заместителя начальника отделения старший лейтенант внутренней службы Александр Вольвич, – я продолжил династию, так как в ФССП служили мой отец и старший брат. В настоящее время я организовываю и контролирую обеспечение установленного порядка деятельности судов – ОУПДС – в Гатчинском районе.

…За девять месяцев приставами по линии ОУПДС исполнено более 400 заявок на обеспечение безопасности проведения судебных заседаний, отработано свыше 670 постановлений о принудительном приводе лиц, уклоняющихся от явки в суд, к судебному приставу и дознавателю, выявлено более 280 предметов, запрещенных к проносу в здание суда. 65 иностранных граждан приставы препроводили в центр временного содержания. Кроме того, приставы по линии ОУПДС были в служебной командировке в новых регионах, где с честью выполнили задачи, возложенные на органы принудительного исполнения.

На маленьком плоту…

Судебный пристав-исполнитель младший лейтенант внутренней службы Екатерина Погребная поступила на работу в Гатчинское отделение судебных приставов в этом году:

- Коллеги встретили меня очень радушно. За короткое время благодаря старшим товарищам и лично начальнику отделения я стала грамотным специалистом по взысканию налоговых платежей. В моем производстве находится более шести тысяч исполнительных производств, фактическим исполнением окончено свыше 2,5 тысяч, в пользу государства взыскано более 55 млн рублей.

- Как вы взыскиваете долги по налогам?

- Хороший рычаг воздействия – арест имущества. Недавно пришлось воздействовать таким образом на жительницу Гатчины, которая накопила более 100 тысяч рублей налоговой заложенности – как частное лицо и как предприниматель. Мы получили сведения из ГИБДД, что на ней числится транспортное средство – VW Jetta. Должница приставам дверь не открыла, но ее машина стояла возле дома – со снятыми номерами и закрытым VIN-номером. Пришлось обратиться за помощью к сотрудникам ГАИ, чтобы установить принадлежность машины – по части VIN-номера под лобовым стеклом. Потом мы на эвакуаторе отправили фольксваген на штрафстоянку. Через три дня владелица пришла в службу приставов, взяла квитанции, оплатила долг и забрала свою машину.

Еще один должник – индивидуальный предприниматель – на прием не являлся, на требования не отвечал, задолженность по налоговым платежам превысила полмиллиона. Пришлось наложить арест на недвижимое имущество – долю в квартире на Рощинской, где живут его родители. Родителям разъяснили, что они могут пользоваться этой долей – до торгов, но после того, как имущество перейдет в собственность другого человека, они будут вынуждены соседствовать с новыми жильцами. Должника известили, и он заплатил долг, чтобы имущество не ушло с молотка.

В ходе исполнения поручения о проведении ареста земельного участка я столкнулась с интересной ситуацией. Участок находится в садоводстве Кремено-2, а моста через речку Кремянку пока нет. Чтобы переправляться с берега на берег, местные жители построили плот. Посовещавшись с коллегами, мы решили переправиться через реку на этом самодельном плоту: оказавшись на другом берегу, я благополучно исполнила поручение, арестовав земельный участок.

Всего за девять месяцев было арестовано более 60 объектов недвижимости в Гатчине и районе: квартиры, участки, доли в недвижимости, незавершенное строительство.

- Какая должна быть задолженность для ареста имущества?

- По закону, мы накладываем арест при задолженности свыше 3000 рублей. Но, как правило, при аресте эта сумма гораздо больше – 100, 500 тысяч, если же должник не платит в течение нескольких лет, и его необходимо как-то принудить, тогда арест накладывается и за долг в 10 тысяч. В моей практике не было случая, чтобы должник не погасил долг, и имущество ушло с молотка.

- Должники по налогам – это, в основном, коммерсанты?

- Не только. Многие, например, продают имущество и не уплачивают налог с продажи: долг копится годами. Налог на старые автомобили, которые давно не на ходу, граждане не считают нужным платить. Продав машину, люди не проверяют, на ком она числится – переоформил новый владелец автомобиль на себя или нет. Но надо понимать, что договор купли-продажи еще не является документом, освобождающим от налогов. Гражданин должен сам отслеживать судьбу своего имущества – это легко делается с помощью налогового кабинета на сайте. Если вы видите, что в течение двух-трех месяцев проданный вами автомобиль не переоформлен, нужно самостоятельно снять его с учета – и забыть про эту головную боль. Потому что встречаются должники, которым годами начисляют налоги за проданное, но не переоформленное имущество. Накапливается большая сумма, но задним числом изменить уже ничего нельзя.

Родила и забыла

Судебный пристав-исполнитель лейтенант внутренней службы Екатерина Карнаухова работает в Гатчинском районном отделении судебных приставов с 2021 года и занимается взысканием алиментных платежей. На сегодняшний день у нее порядка 300 исполнительных производств. В этом году 75 производств окончено фактическим исполнением, взыскано более 60 млн рублей.

- В ходе исполнения решения суда о взыскании алиментных обязательств нередко приходится сталкиваться с должниками, которые наотрез отказываются платить, уклоняются от явки к судебному приставу, не идут на контакт со взыскателем, – рассказывает Екатерина Борисовна. – И таких много – как мужчин, так и женщин.

В отношении одной гражданки мы составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ: она с 2008 года вообще не платила алименты на дочь, задолженность достигла двух миллионов. Всего у этой матери шестеро детей: старший – взрослый, четверо младших усыновлены, а дочку 2007 года рождения воспитывает бабушка. Мать полностью лишена родительских прав, усыновленным она ничего не платит – у них теперь другие родители, о существовании 16-летней дочери, на содержание которой и взыскивают алименты по заявлению бабушки, эта мамаша просто …запамятовала. Когда ей назначали наказание – 120 часов обязательных работ, она даже на суде не вспомнила о существовании этого ребенка и была сильно удивлена. Даме уже за сорок, она не работает, в центр занятости не обращалась, страдает алкоголизмом.

- Что будет с алиментными долгами, когда девочке исполнится 18?

- Начисление платежей прекратится, но алиментная задолженность должна гаситься в любом случае, даже после совершеннолетия ребенка. И когда эта мать-кукушка выйдет на пенсию, с нее будут взыскивать долг. Пока ее привлекли к административной ответственности, дальше привлечем к уголовной: это либо исправительные работы, либо реальный срок – на полгода, на девять месяцев. Она живет по прописке в поселке Бугры в Гатчинском районе, в квартире – пусто, имущества для наложения ареста не имеется. А холодильник – предмет первой необходимости, его арестовывать нельзя.

- Еще такие есть – с миллионными долгами?

- Приставы по ОУПДС ездили за гражданином в Чащу – для привлечения его к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Искали по всему дому – нашли на чердаке …в пакете: он там спрятался, завернувшись в пакет. Как вещь. Доставили его в отдел, возбудили уголовное дело. Задолженность там тоже около полутора миллионов – на одного ребенка. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Вообще, это обычный случай: злостные алиментщики, завидев машину приставов, сразу прячутся. Но мы их находим…

- Сознательные должники встречаются?

- Есть такие, кто, отработав по приговору суда, приходят к нам и благодарят, потому что после этой отработки их трудоустраивает к себе МУП ЖКХ, и они начинают выплачивать алименты. Прекращают пить, берутся за ум, с них удерживается 70% зарплаты: часть – в счет текущих алиментов, часть – в счет погашения задолженности. Но таких, к сожалению, меньшинство. В моей практике было трое – пришли, сказали спасибо. Некоторые, осознав, идут в центр занятости, ищут работу.

Есть и приличные отцы, которые общаются с детьми, исправно платят алименты, но хотят, чтобы все было официально. Есть привлеченные к ответственности, которые стали работать, платить и поддерживать отношения с детьми. У меня на исполнении мало таких, кто совсем не общается с детьми, хотя бы по телефону.

И, как ни странно, среди алиментщиков немало с дипломом вуза. В отношении одной должницы составили протокол, назначили ей обязательные работы, а потом выяснилось, что она бухгалтер с высшим образованием, но с таким образом жизни ее на работу не берут.

Одному злостному алиментщику дали 15 суток, а он отказался от процедуры установления личности и заявил, что паспорт не покажет и отпечатки пальцев не даст. «Я человек» – это все, что услышали от него приставы на вопрос о фамилии, имени и отчестве. Ему добавили еще сутки, потом еще – за неуважение к суду и к патрульной службе. Просидит 18 суток, а дальше – перспектива возбуждения уголовного дела.

Был гражданин с задолженностью пять миллионов. Мы его привлекли и к административной ответственности, и к уголовной. Сейчас ребенку исполнилось 18 лет, взять с папаши нечего. Есть земельный участок и дом, но это единственное жилье, на которое мы не можем наложить арест. Он устроился на работу, и приставы удерживают с него 50% заработной платы – в счет погашения алиментного долга.

- Действует ли эта мера – обязательные работы, уголовная ответственность?

- Уголовной ответственности они побаиваются. Но продолжают не платить, обрастают статьями. Среди этих нерадивых родителей немало многодетных. И дети все в разных местах: кто усыновлен, кто в Сиверском ресурсном центре, кто в Приозерском, кто в Лодейном Поле. Мы сотрудничаем с этими ресурсными центрами, оказываем содействие.

Особенно наши должники боятся ограничения спец. правом. Стоит только упомянуть, что мы собираемся ограничить его права на управление транспортным средством, как алиментщик тут же начинает платить. Для них вообще автомобиль и водительские права – святое. У одного гражданина арестовали машину – заплатил в тот же день! Сразу деньги нашлись, и стал ежемесячно выплачивать деньги на содержание ребенка. Но машина может быть оформлена на кого-то другого, а вот по чужим правам далеко не уедешь.

К недвижимости должники по алиментам почему-то относятся менее трепетно. Вот недавно пришло поручение: у алиментщика есть земельный участок в Малом Замостье, задолженность – порядка двух миллионов. Составляем акт описи, постановление о наложении ареста, уведомляем гражданина и направляем имущество на торги. Никаких мер к погашению долга собственник не принял, теперь специализированная организация занимается торгами – участок будет выставлен на продажу в счет уплаты алиментов.

…Труднее поймать тех, кто ведет асоциальный образ жизни. И их становится больше. Матери, которые отказываются от детей в роддомах, не такая уж большая редкость. А когда ребенку исполняется 14 лет, мы обязаны оповещать его о том, что будем составлять протокол на его маму. И это, поверьте, очень непростая миссия…

Екатерина Дзюба