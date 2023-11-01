Где отключат свет 2 ноября в Гатчинском районе

Сегодня в Гатчине в киноконцертном зале «Победа» состоялось праздничное мероприятие «Нам года не беда, коль душа молода!», посвященное Дню пожилого человека. Гости праздника активно участвовали в конкурсах и с удовольствием принимали творческие поздравления.