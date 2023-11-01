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Где отключат свет 2 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

02.11.23 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п Карташевская,

д Руново.

 

02.11.23 с 09:00 до 20:00

Елизаветинское СП:

д Смольково,

д Ермолино,

д Заполье,

д Холоповицы,

д Авколево,

д Дылицы,

д Вероланцы,

п Елизаветино.

 

02.11.23 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д Ивановка,

тер. Массив Ивановка СНТ Ижора,

д Коммолово.