Где отключат свет 2 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
02.11.23 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п Карташевская,
д Руново.
02.11.23 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское СП:
д Смольково,
д Ермолино,
д Заполье,
д Холоповицы,
д Авколево,
д Дылицы,
д Вероланцы,
п Елизаветино.
02.11.23 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д Ивановка,
тер. Массив Ивановка СНТ Ижора,
д Коммолово.
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