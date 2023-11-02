«Звёзды культуры» Гатчинского района
Названы победители и лауреаты XXI регионального конкурса «Звезда культуры». Имена лучших библиотекарей, работников учреждений культуры, педагогов и художественных руководителей коллективов были объявлены в городе Сосновый Бор.
— Мы сегодня чествуем самых лучших сотрудников библиотек, музеев, школ искусств, театров, специалистов домов культуры. Все вы яркие, творческие, увлеченные люди, которые показывают красоту и разнообразие русской культуры, помогают сберечь традиции и духовные ценности общества, — сказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.
В числе награжденных традиционно есть представители Гатчинского района:
- в номинации «Лучшая библиотека» победила Сиверская поселковая библиотека имени А.Н. Майкова,
- в номинации «Лучший молодой специалист» победила Виктория Полухина, руководитель вокально-эстрадной студии «Фортиссимо» Гатчинского городского Дома культуры,
- в номинации «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества» звания лауреата первое степени удостоен народный самодеятельный коллектив «Цирк «Гротеск» Гатчинского городского Дома культуры,
- в номинации «Лучший работник в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества» обладателем диплома лауреата первой степени стала Наталья Ткаченко, балетмейстер-постановщик гатчинского цирка «Гротеск»,
- в номинации «Лучший Дом культуры» звания лауреата первой степени удостоился Большеколпанский центр культуры,
Победителем специальной номинации «За долголетнее служение профессии» объявлена Альвина Петрова, преподаватель Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова.
Фото организаторов конкурса