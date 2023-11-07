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Где отключат свет 8 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

08.11.23 с 09:00 до 16:00

г. Гатчина:

ул. Можайская, д. 20А, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32;

пер. Деповский, д. 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Матвеева, д. 1/2, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25;

пер. Паровозный, д. 1А, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 10, 12

 

 08.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Б. Рейзино, д.1-30.

п. Мыза-Ивановка,

д. Кямяря,

д. Малая Оровка

 

08.11.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Коммолово,

д. Пегелево,

д. Вайялово,

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово.

 

08.11.2023 с 08:00 до 20:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино,

д. Вероланцы.

 

08.11.2023 с 09:30 до 16:30

Вырицкое поселение:

д. Горки.

 

08.11.2023 с 09:00 до 18:00

Таицкое поселение:

тер. СНТ массив Тайцы.

 