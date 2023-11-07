Где отключат свет 8 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
08.11.23 с 09:00 до 16:00
г. Гатчина:
ул. Можайская, д. 20А, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32;
пер. Деповский, д. 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Матвеева, д. 1/2, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25;
пер. Паровозный, д. 1А, 3, 4, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 10, 12
08.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Б. Рейзино, д.1-30.
п. Мыза-Ивановка,
д. Кямяря,
д. Малая Оровка
08.11.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Коммолово,
д. Пегелево,
д. Вайялово,
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово.
08.11.2023 с 08:00 до 20:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино,
д. Вероланцы.
08.11.2023 с 09:30 до 16:30
Вырицкое поселение:
д. Горки.
08.11.2023 с 09:00 до 18:00
Таицкое поселение:
тер. СНТ массив Тайцы.
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