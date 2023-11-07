Где отключат свет 8 ноября в Гатчинском районе

В Гатчине в воскресенье, 12 ноября, пройдет самое масштабное беговое событие осени – 14-й Гатчинский полумарафон. На несколько часов город станет беговым центром Ленинградской области и всего Северо-Западного федерального округа, а его главные улицы – пешеходными.