Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Коммунарская школа искусств получила новый рояль

Для школы искусств города Коммунара Гатчинского района приобрели новый рояль, который изготовили специально для учреждения.

Рубрики:  Культура

В Ленинградской области завершилось оснащение детских школ искусств и Ленинградского областного колледжа культуры и искусства музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура». В течение трех лет: 2019, 2021 и 2023 годов, в проекте участвовало 27 региональных учреждений, отобранных Министерством культуры России. В результате, у нас улучшилось качество учебного процесса, на 5% увеличилось с 2018 года число учащихся в образовательных учреждениях дополнительного образования отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

 В 2023 году для учащихся детских школ искусств Ленинградской области было приобретено 156 инструментов, 964 единицы современного оборудования, 2539 единиц учебной литературы и мебели на сумму 10,4 млн рублей.

 Учащиеся детской школы искусств в деревне Гостилицы Ломоносовского района получили офортный станок, чтобы осваивать искусство гравюры, ткацкий станок, гончарный круг и муфельную печь, которая необходима для обжига керамики, стеллажи для сушки изделий из глины, а также витрины и системы хранения. Также у детей появились дополнительные возможности для занятий по углублённой системе допрофессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

 Воспитанники Детской школы искусств села Копорье Ломоносовского района теперь будут получать дополнительное образование по специальности «Хореография» за новым хореографическим станком  и перед новыми зеркалами в зала хореографии.

 Преподавателям струнных инструментов Светогорска и Выборга обновили фонд скрипками, виолончелями и гитарами. Для школы искусств города Коммунара Гатчинского района приобрели новый рояль, который изготовили специально для учреждения. Интерактивные комплекты и компьютеры приобрели для Колтушской Детской школы искусств и закупили современное оборудование наряду с роялем, пианино, баяном и барабанами.

Всего по итогам участия Ленинградской области в национальном проекте «Культура» для учащихся школ искусств региона приобретено более 9 тысяч единиц инструментов, оборудования и учебной литературы, в том числе 18 роялей и 100 пианино.