Коммунарская школа искусств получила новый рояль

В Ленинградской области завершилось оснащение детских школ искусств и Ленинградского областного колледжа культуры и искусства музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках национального проекта «Культура». В течение трех лет: 2019, 2021 и 2023 годов, в проекте участвовало 27 региональных учреждений, отобранных Министерством культуры России. В результате, у нас улучшилось качество учебного процесса, на 5% увеличилось с 2018 года число учащихся в образовательных учреждениях дополнительного образования отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В 2023 году для учащихся детских школ искусств Ленинградской области было приобретено 156 инструментов, 964 единицы современного оборудования, 2539 единиц учебной литературы и мебели на сумму 10,4 млн рублей.

Учащиеся детской школы искусств в деревне Гостилицы Ломоносовского района получили офортный станок, чтобы осваивать искусство гравюры, ткацкий станок, гончарный круг и муфельную печь, которая необходима для обжига керамики, стеллажи для сушки изделий из глины, а также витрины и системы хранения. Также у детей появились дополнительные возможности для занятий по углублённой системе допрофессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

Воспитанники Детской школы искусств села Копорье Ломоносовского района теперь будут получать дополнительное образование по специальности «Хореография» за новым хореографическим станком и перед новыми зеркалами в зала хореографии.

Преподавателям струнных инструментов Светогорска и Выборга обновили фонд скрипками, виолончелями и гитарами. Для школы искусств города Коммунара Гатчинского района приобрели новый рояль, который изготовили специально для учреждения. Интерактивные комплекты и компьютеры приобрели для Колтушской Детской школы искусств и закупили современное оборудование наряду с роялем, пианино, баяном и барабанами.

Всего по итогам участия Ленинградской области в национальном проекте «Культура» для учащихся школ искусств региона приобретено более 9 тысяч единиц инструментов, оборудования и учебной литературы, в том числе 18 роялей и 100 пианино.