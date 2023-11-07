Ленобласть увеличивает производство форели

«Труд, опыт рыбоводов, инвестиции и системная господдержка позволяют региону увеличивать объемы производства рыбы. Область субсидирует корма для рыбоводства, строительство новых садковых линий и установок замкнутого рыборазведения, привлекает новых инвесторов, субсидируя капитальное строительство при реализации инвестпроектов. С нового года вводим новую субсидию на произведённую и реализованную готовую продукцию рыбоводства», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Объем господдержки рыбопромышленного комплекса в 2023 году ― 140 млн рублей. Рыбоводы получают субсидии на племенное рыбоводство, приобретение кормов, техники и оборудования, компенсацию инвестиционных расходов на приобретение основных средств, возмещение части затрат на уплату страховых взносов и грантовую поддержку.

В 2022 году объем выращенной рыбы составил 13,3 тыс. тонн (105,6% к 2021 года), объем реализации продукции ― 7,2 тыс. тонн (104%).