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Где отключат свет 9 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 9 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

09.11.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское сп

п. Карташевская               

 

09.11.2023 с 09:00 до 20:00

Елизаветинское сп

п. Елизаветино

д. Вероланцы, Николаевка              

 

09.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское сп

Корпиково

СНТ массив Корпиково

 

09.11.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. 7 Армии д. 6, 5, 6А, 8А;

ул. Коли Подрядчикова д. 11, 15;

ул. Крупской д. 12, 11 кор. 3; ФОК;