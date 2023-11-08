Где отключат свет 9 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 9 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
09.11.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское сп
п. Карташевская
09.11.2023 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское сп
п. Елизаветино
д. Вероланцы, Николаевка
09.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское сп
Корпиково
СНТ массив Корпиково
09.11.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. 7 Армии д. 6, 5, 6А, 8А;
ул. Коли Подрядчикова д. 11, 15;
ул. Крупской д. 12, 11 кор. 3; ФОК;
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