Где отключат свет 9 ноября в Гатчинском районе

«Формат 70 на 55» - так называется новый выставочный проект талантливого гатчинского художника, члена Союза художников России Вячеслава Данилова. С работами мастера можно познакомиться сразу на двух творческих площадках города - в музее города Гатчины и в районной библиотеке им. Пушкина.