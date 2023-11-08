Предупреждали же: не укради!

Приговором Гатчинского городского суда гражданин Ш. признан виновным в тайном хищении чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение. Мужчина стащил деньги из церковной коробки.

Год назад, поздней ночью, в Вырице злоумышленник разбил стекло входной двери в помещении трапезной прихода храма Казанской иконы Божией Матери, проник внутрь и похитил из пластиковой коробки, стоящей на столе, деньги – 5000 рублей.

Добычей распорядился по своему усмотрению, но был задержан и полностью изобличен.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным и подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования по делу. Объяснил, что остро нуждался в деньгах, поэтому и решил совершить кражу.

Гражданин Ш. имеет постоянное место жительства и регистрации, холост, детей нет, официально не трудоустроен. По его словам, он работал без оформления и имел доход от разовых случайных заработков. Он был судим, привлекался к административной ответственности. На учетах не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет хронические заболевания, помогает ма-териально матери.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, наличие смягчающих и отягчающего обстоятельств, данные о личности подсудимого. Гатчинский городской суд признал гражданина Ш. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии строго режима.