Молодых учителей поддержат в Ленинградской области

«В этом учебном году 368 молодых педагогов пришли в региональную систему образования, это на 21% больше, чем в прошлом году. В новых школах можно все чаще встретить молодых учителей, профессия однозначно становится более востребованной и престижной, мы продолжим работать в этом направлении», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Разовое единовременное пособие могут получить молодые специалисты до 35 лет, которые впервые устраиваются на работу после вуза или колледжа до 1 сентября того же года, в который они закончили обучение в образовательной организации. Кроме единовременного пособия, молодые педагоги получают ежегодную единовременную выплату в течение первых трех лет работы, она составляет 56,5 тысяч рублей. На данный момент меры материальной поддержки ежегодно оказываются более 1300 молодым педагогам региона.