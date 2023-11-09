«Вся моя биография – в моих сочинениях». Президентская библиотека к 205-летию И. С. Тургенева

На портале Президентской библиотеки представлена коллекция «И. С. Тургенев (1818–1883)», которая к юбилею классика в ближайшее время пополнится новыми интересными изданиями. Коллекция позволяет ознакомиться с цифровыми копиями книг, архивных документов, статей из периодических изданий, изобразительных материалов, посвящённых жизни и творчеству писателя.

Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября (по старому стилю – 28 октября) 1818 года в Орловской губернии. Его род принадлежал к старинной дворянской фамилии. Мать писателя имела деспотичный характер и знала одно воспитательное средство — розги. «Драли меня, – вспоминал Иван Сергеевич, – за всякие пустяки, чуть не каждый день». Тургенев был средним из трёх сыновей. Воспитание детей шло под руководством французских и немецких гувернёров. До девяти лет мальчик прожил в родовом имении, а в 1827 году семья купила дом в Москве, куда переехала, чтобы дать детям образование.

В 15 лет Тургенев поступил в Московский университет на словесный факультет, через год перешёл в Петербургский университет. После поездки за границу в 1838 году, где в течение трех семестров он слушал курсы в Берлинском университете, Тургенев задумался о карьере учёного. Он даже сдал экзамен на степень магистра философии, оставалось только написать диссертацию, но молодого человека всецело поглотила литературная деятельность.

Одно из первых крупных произведений Тургенева – рассказ в стихах «Параша» – понравился читателям и вызвал восторженный отзыв известного литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского: «Небольшая книжка, на днях появившаяся в Петербурге, под скромным названием „рассказ в стихах“, один из прекрасных снов на минуту проснувшейся русской поэзии. Какие уже давно не виделись ей…».

В начале 1847 года издатель журнала «Современник» Иван Панаев попросил Тургенева написать для первого выпуска какую-нибудь «повестушку». Иван Сергеевич отыскал у себя, по его словам, «пустячок» под названием «Хорь и Калиныч», которому не придавал никакого значения, да и Панаев сразу «пустячок» не оценил и, как пишет Александр Смирнов, «чтобы вызвать у публики снисхождение, к названию очерка ещё прибавил заглавие – „Из записок охотника“. Публика оказалась гораздо сообразительнее: маленький очерк был встречен единодушными и восторженными похвалами». Такой успех воодушевил автора. Очерки и рассказы (первым был как раз «Хорь и Калиныч») составили книгу «Записки охотника», которая произвела сильное впечатление на публику.

В 1843 году писатель познакомился со знаменитой певицей Полиной Виардо-Гарсия. Это знакомство придало новый импульс его творчеству. Большой поклонник музыки, Тургенев взялся сочинять для учениц Виардо тексты к опереттам на фантастические сюжеты.

В фонде Президентской библиотеки хранится издание 1901 года «Письма Тургенева к госпоже Виардо и его французским друзьям 1846–1882». В предисловии к книге рассказывается история этих считавшихся утраченными писем. Они нашлись случайно среди других бумаг в ящике, купленном у одного берлинского букиниста. Новый владелец, будучи человеком образованным, «почитателем Тургенева, – как и все русские, – счёл своим долгом бережно сохранить случайно к нему попавшую переписку великого русского писателя…».

В 1855 году Тургенев уехал за границу. Этот период совпал с «первой половиной утренней зари в эпохе великих реформ, и такой чуткий человек к общественным веяниям и настроениям, как Тургенев, понятно не мог не откликнуться на наступившую перемену, – пишет Александр Смирнов, – В это время появляются его крупнейшие произведения, перлы его творчества…». Тургенев пишет повести «Рудин», «Ася», комедию «Завтрак у предводителя», рассказ в девяти письмах «Фауст» и другие.

Автор биографического очерка «Иван Сергеевич Тургенев» (1883) Николай Плисский отмечает, что очень немногие писатели могли похвалиться столь глубоким уважением, каким пользовался Тургенев: «Даже строгие критики, такие как Белинский, почти восторженно отзывались о нём: „Это необыкновенно умный, да и вообще хороший человек“».

В 1881 году Иван Сергеевич в последний раз посетил Россию, - в конце того же года из Буживаля (пригорода Парижа), где проживал писатель, на родину приходили тревожные вести о его здоровье. В начале 1883 года болезнь писателя стала стремительно прогрессировать. 22 августа 1883 года Иван Сергеевич Тургенев скончался.

Писатель завещал, чтобы его похоронили в Петербурге, на Волковском кладбище, что и было исполнено. Как пишет Александр Смирнов, «в погребальной процессии, растянувшейся на несколько вёрст, участвовали 180 депутаций с венками. Таких многолюдных похорон, говорят, не было в России ни прежде, ни после».

В предисловии к уже упомянутой биографии, Николай Плисский восклицал: «Россия понесла великую невознаградимую утрату: скончался один из ее наилучших, честнейших и даровитейших граждан… Хотя значительную часть жизни Иван Сергеевич прожил за границей, но никто из прочитавших его многочисленные произведения, а тем более из знавших его лично, не станет сомневаться в том, что он был истинным патриотом, горячо любившим свою родину и твердо верившим в ее будущее величие, в ее общечеловеческое призвание…».

В книге «Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. Личность. Творчество», с которой можно ознакомиться в фонде Президентской библиотеки, приводится такой факт: незадолго до смерти Тургенева к нему обратился некий итальянский писатель, решивший составить его жизнеописание; ответ классика русской литературы был коротким: «Вся моя биография – в моих сочинениях».