Долголетие по-ленинградски

В ноябре исполняется 10 лет партийному проекту «Единой России» под названием «Старшее поколение». К этой дате и приурочили первый фестиваль "Ленинградское долголетие" в Волосовском районе.

Сегодня для достижения национальных целей в сфере демографии создаются условия для активного здорового долголетия и реализуется система мер поддержки граждан старшего возраста. Требуют особого внимания вопросы повышения уровня жизни пожилых людей; доступности и качества социальных и медицинских услуг; ликвидации очередности в учреждения социального обслуживания. Не менее важно создание условий для посильной трудовой занятости людей старшего поколения и расширения доступа к образовательным программам.

Проект «Старшее поколение» призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества. Его координатором в Ленинградской области является депутат Законодательного собрания Марина Левченко.

— Первый фестиваль активного долголетия Ленинградской области прошёл сегодня в Волосово. Атмосфера и организация на самом высоком уровне, а участники фестиваля дадут фору многим молодым, — отметила она. – Мы видим здесь инициативных, не теряющих молодость души людей. Участники фестиваля не только смогли продемонстрировать примеры того, как в их районах развивается проект, но и узнать о программах активного здорового долголетия, движении «серебряного волонтёрства».

В мероприятии приняли участие 300 человек из 18 районов Ленинградской области. Это совершенно новый формат, но в будущем он может стать доброй традицией для пожилых жителей 47-го региона.

По видеосвязи участников фестиваля приветствовала федеральный координатор проекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова

— Президент неоднократно говорил, что подходы к организации социальной поддержки пожилых людей должны меняться. Это не только рост пенсий, что очень важно, не только новые пособия и программы. Самое главное, чтобы у пожилых людей были комфорт и активность. Как раз в этом отношении партия продолжает совершенствовать свои подходы, — уточнила Галина Карелова.

Фестиваль открылся выставкой творчества Университетов третьего возраста «Продобро47». После осмотра выставки гости проголосовали за понравившийся экспонаты. В ходе пленарной части участники фестиваля ознакомились с самыми разными аспектами активного долголетия в регионе – от реализуемых на территории Ленобласти проектов для старшего поколения до практических советов по финансовой грамотности. Также участников ждали концертная программа и награждение самых инициативных и энергичных.

— Ленинградская область уделяет большое внимание поддержке старшего поколения. Долголетие — это выбор наших пожилых жителей, они активно участвуют в культурных проектах, общаются и помогают друг другу. Их активный образ жизни, энергичность и инициативность вызывают уважение и восхищают, — сказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Гвоздем программы стал «Ленинградский покров». Это творение рук мастериц со всей Ленинградской области. Сшивая небольшие кусочки ткани, представительницы всех районов создали лоскутное одеяло — символ сохранения народных традиций, а еще комфорта, уюта и тепла сердец всех, кто принял участие в его изготовлении.

Татьяна Чумерина

Фото автора