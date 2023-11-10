Гатчинский район на форуме БРИКС+

Основными темами форума стали развитие IT-сферы, урбанистика, гуманитарное сотрудничество, туризм, здравоохранение и другие направления развития городской среды. В Северной столице собрались семь тысяч делегатов, из которых около двух тысяч приехали из-за рубежа, причем не только из входящих в БРИКС Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, но и еще 59 государств, представляющих главным образом Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и СНГ.

Делегация Гатчинского района приняла участие в дискуссии, посвящённой цифровой трансформации в муниципальном управлении.

- Для нашего муниципалитета эта тема особенно важна, т.к. мы являемся площадкой для реализации проекта «Умный город» в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Представители администрации Гатчинского района также посетили сессии на темы экологического мониторинга, инвестиционных проектов и возможностей, регионального туризма и другие.

Кроме того, состоялась рабочая встреча с исполнительным директором администрации муниципалитета Этеквини (ЮАР) Инкоси Мзамо Бутелези, итогом которой стало подписание протокола о намерениях дальнейшего сотрудничества между муниципалитетами в сфере развития производственных и технологических связей

- Уверена, нам есть что обсудить и обменяться опытом управленческих решений. И благодарна представителям Этеквини за выбор Гатчинского района в качестве международного партнера, - сказала Людмила Нещадим.

По информации пресс-службы Гатчинского района