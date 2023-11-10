Студентка Ленинградского областного колледжа культуры и искусства - победитель Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села»
Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» в партнёрстве с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления провели Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села», являющийся одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села».
Финал конкурса состоялся с 5 по 7 ноября 2023 года на базе Мастерской управления «Сенеж» (Московская область, г. Солнечногорск).
По результатам двух этапов дистанционных испытаний конкурса из более чем 10 тысяч участников 150 человек прошли конкурсный отбор и были приглашены для участия в Финале. Финалисты конкурса прошли комплексную оценку управленческих и лидерских качеств, по результатам которой были определены 50 победителей, среди которых студентка 3 курса Ленинградского областного колледжа культуры и искусства – Владимира Суркова, которая представляла Ленинградскую область.
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» прошла 8 ноября в рамках Международной выставки-форума «РОССИЯ» на ВДНХ (г. Москва).
Поздравить с победой и сказать напутственные слова приехали топовые наставники «Лидеров села»: депутаты Госдумы Юлия Оглоблина и Екатерина Харченко, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, советник руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко, директор агентства развития сельских территорий Рената Бибарсова, директор департамента по работе с персоналом Россельхозбанка Ольга Садомская, первый заместитель правления Россельхозбанка Любовь Белеску и председатель РССМ, член ОП РФ Дмитрий Пекуровский.
Программа «Кадры для села» - это программа подготовки команд молодых специалистов для реализации социально значимых проектов. Главная цель – создать пространство для полноценной жизни, развития и успеха молодых на селе, а также сформировать новый образ села.
Благодарим комитет по молодежной политике Ленинградской области за финансовую поддержу участника конкурса.
#Лидерысела_СМИЛО