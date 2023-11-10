В Ленинградской области открылся XI Балтийский форум соотечественников

Участников форума приветствовала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

«Балтийский форум сохраняет свой статус востребованной дискуссионной площадки, на которой обсуждаются актуальные и важные темы для наших соотечественников. Форум позволяет нам общаться с ними напрямую. Здесь мы не разделены «стеной зарубежной антироссийской информационной политики и пропаганды», которую искусственно возвели прозападные политики. На этом Форуме мы помогаем создать информационную справедливость, где до людей будут доносить достоверную информацию о России, россиянах, нашей культуре и нашей жизни. Ведь наши соотечественники ― это проводники и защитники нашей культуры, нашего языка, наших ценностей, нашей истории. А сегодня на Западе быстро и легко забывают вклад нашей страны в мировую культуру, не говоря уже о великой жертве нашего народа, принесенной им во имя мира и безопасности на нашем континенте в первой половине прошлого века. Наш мир многонационален, многокультурен и должен быть многополярным, равноправным, взаимоуважительным и партнерским. Россия стояла и будет стоять именно на таком видении эффективного мирового порядка», ― отметила Анна Данилюк.