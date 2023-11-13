Гатчинцев приглашают написать «Географический диктант»
19 ноября в России и за рубежом в девятый раз пройдёт просветительская акция Российского географического общества «Географический диктант». К участию к акции могут присоединиться и гатчинцы.
Рубрики: Общество
В Гатчине зарегистрировано 4 площадки, в том числе 3 - открытые, куда могут присоединиться все желающие: в Гатчинской школе № 9, в Гатчинской школе № 7 и в киноконцертном зале "Победа".
Участникам предстоит ответить на вопросы по географии России, подразумевающие как знание фактов, так и умение использовать образное мышление и логику. Диктант состоит из 40 вопросов, а результат оценивается по 40-балльной шкале.
Подготовится к диктанту поможет демо-версия на официальном сайте по ссылке: https://dic.rgo.ru/demo
Диктант пройдёт с 12 до 13 часов по местному времени. Для тех, кто не успеет написать его в этот промежуток, на сайте акции dictant.rgo.ru с 14:00 19 ноября до 14:00 1 декабря по московскому времени будет доступен экстравариант.
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