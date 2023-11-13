Серебряным волонтёрам — региональная поддержка

«Хотела бы высказать огромное уважение вашему движению. На мой взгляд, самое главное в «серебряном» волонтёрстве — это то, что, преодолевая какие-то собственные трудности, вы находите возможность быть теми самыми современными старшими неравнодушными людьми, для которых всегда дело важнее разговоров. И как глава комитета, который курирует это направление в администрации Ленинградской области, хочу сказать, что мы всегда будем поддерживать «серебряное» волонтёрство. Вы можете обращаться к нам с любыми идеями, и мы будем искать возможности, как их можно воплотить в жизнь», — обратилась к участникам форума Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Помимо выставок, мастер-классов по танцам и дыхательной гимнастике, благотворительной акции «Добро.Ёлка», изготовления вещей для участников СВО и награждения лучших активистов, участники форума выбрали гимн «серебряных» волонтёров. Свои варианты исполнения представили 6 районов, а победителем стала версия Приозерского района. Киришский район стал самым активным участником акции «Красная гвоздика», цель которой — собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Форум прошёл в рамках реализации социального проекта «Время Серебряных!», который реализуется при грантовой поддержке губернатора Ленинградской области. Участниками мероприятия стали 150 представителей 17 муниципальных образований и 1 городского округа региона, среди которых добровольцы-наставники, некоммерческие организации, работающие с людьми старшего возраста, участники акции «Красная гвоздика», эксперты и партнёры РОО «Диалог поколений».

Организаторы форума — региональная общественная организация социальный центр «Диалог поколений» и Добро.Центр «Молоды душой».

Цели форума — популяризация и систематизация «серебряного» добровольчества в Ленинградской области, вовлечение старшего поколения в волонтёрскую деятельность, а также формирование сообщества «серебряных» добровольцев в регионе.