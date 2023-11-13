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Смертельное ДТП в Гатчинском районе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе.

Рубрики:  Происшествия

12 ноября в 18.15 на 20-м километре автодороги «Гатчина – Ополье» в Гатчинском районе, на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта 35-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо Боксер», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 63-летнего пешехода, вышедшего на проезжую часть справа налево с обочины.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Проводится проверка обстоятельств происшествия.


Фото телеграм-канал Петербургская полиция