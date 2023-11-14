Где отключат свет 15 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
15.11.2023 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское СП:
д. Николаевка,
д. Вероланцы,
д. Эду.
15.11.2023 с 10:00 до 17.00
Пудостьское СП:
д. Скворицы.
Таицкое ГП:
д. Новая,
п. Тайцы частично частный сектор.
15.11.2023 с 08:00 до 16.11.2023 17:00 с включением на ночь
Сиверское гп
п. Сиверский, ул. Заводская д. 2, 4, 7 кор. 1, 9, 9 А, 10А; ул. Липовая аллея д. 2
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