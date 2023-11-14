Где отключат свет 15 ноября в Гатчинском районе

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением работ по замене пожарного гидранта 16 ноября 2023 года с 9 часов утра до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в 10 домах Гатчины по следующем адресам.