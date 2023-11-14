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Где отключат свет 15 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

15.11.2023 с 09:00 до 20:00

Елизаветинское СП:

д. Николаевка,

д. Вероланцы,

д. Эду.

 

15.11.2023 с 10:00 до 17.00

Пудостьское СП:

д. Скворицы.

 

17.11.2023 с 09:00 до 17.20

Таицкое ГП:

д. Новая,

п. Тайцы частично частный сектор.


15.11.2023 с 08:00 до 16.11.2023 17:00 с включением на ночь 

Сиверское гп 

п. Сиверский, ул. Заводская д. 2, 4, 7 кор. 1, 9, 9 А, 10А; ул. Липовая аллея д. 2  


 


 