Тысячи семей по всей стране выполняют задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное»
25 октября стартовал дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В семейном аккаунте участникам доступны первые задания для выполнения. Сама регистрация на конкурс проходит на сайте этосемейное.рф. С момента запуска самого народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» к участию в нем присоединились более 500 тысяч человек.
25 октября, открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», утвержденные 17 октября на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. На сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы (например, приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери). Семейные команды сами решают, какие задания будут выполнять – можно выполнить абсолютно все, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Главное условие всех заданий – их выполнение всеми членами семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их необходимо подключать к выполнению испытаний онлайн. Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.
С момента открытия заданий семейные команды из 87 регионов страны приступили к их выполнению. Рекордсменами по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, на данный момент являются ЦФО (27%), ПФО (26%), СФО (11%), ЮФО вместе с новыми регионами (10%) и УФО (10%). Рейтинг субъектов России по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, возглавляют Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Наиболее популярными стали следующие задания: «Добро и благодарность», «Готовим вместе» «Домашний уют». А некоторые семьи даже успели попробовать себя в шести заданиях. Это, например, семья Лепёхиных из Калужской области, Семья Муратовых из Москвы и Семья Фоминых из Волгоградской области. Всего же для выполнения доступны следующие задания: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты». Впрочем, это не все испытания дистанционного этапа: в течение нескольких месяцев участникам будет открываться еще больше заданий для выполнения.
Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.
Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».
Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Моя страна – моя Россия», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», конкурс «Экософия», проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проекты «Больше, чем работа» и «Открываем Россию заново», конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР и другие.
#СемейнаяЛенобласть