Тысячи семей по всей стране выполняют задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное»

25 октября, открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», утвержденные 17 октября на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. На сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы (например, приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери). Семейные команды сами решают, какие задания будут выполнять – можно выполнить абсолютно все, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Главное условие всех заданий – их выполнение всеми членами семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их необходимо подключать к выполнению испытаний онлайн. Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

С момента открытия заданий семейные команды из 87 регионов страны приступили к их выполнению. Рекордсменами по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, на данный момент являются ЦФО (27%), ПФО (26%), СФО (11%), ЮФО вместе с новыми регионами (10%) и УФО (10%). Рейтинг субъектов России по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, возглавляют Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Наиболее популярными стали следующие задания: «Добро и благодарность», «Готовим вместе» «Домашний уют». А некоторые семьи даже успели попробовать себя в шести заданиях. Это, например, семья Лепёхиных из Калужской области, Семья Муратовых из Москвы и Семья Фоминых из Волгоградской области. Всего же для выполнения доступны следующие задания: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты». Впрочем, это не все испытания дистанционного этапа: в течение нескольких месяцев участникам будет открываться еще больше заданий для выполнения.



Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.