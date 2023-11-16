Бизнесу Ленобласти – гарантийная поддержка

Региональные гарантийные организации (в Ленобласти - Фонд поддержки предпринимательства), Корпорация МСП и МСП Банк входят в Национальную гарантийную систему (НГС) и помогают предпринимателям привлекать финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно.

Благодаря полученной поддержке, например, крупный медицинский центр в Ленинградской области сможет приобрести дополнительное рентген-диагностическое и эндоскопическое оборудование экспертного класса. Компания привлекла кредит на 25,9 млн рублей, который выдан под поручительство Фонда поддержки предпринимательства на сумму 12,96 млн рублей.

По показателям объемов финансовой поддержки МСП Ленобласти первое место занимает торговля, затем следуют обрабатывающие производства, а замыкает топ лидирующих отраслей сельское хозяйство.

В целом по России малый и средний бизнес в рамках НГС привлек свыше 791 млрд рублей за 9 месяцев. Это больше на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество получателей данного вида поддержки с 2019 года увеличилось по итогам 2022 года на 440%.