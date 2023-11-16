Михаил Александрович Гавриленко - уроженец и житель города Гатчины. Про таких говорят: где родился, там и пригодился. В 2007 году он окончил Санкт-Петербургский государственный институт растительных полимеров, факультет «Промышленная теплоэнергетика». До 2009 года продолжал работать не по специальности на хорошо оплачиваемой «студенческой работе». А когда обстоятельства изменились, смахнул пыль с диплома - и пошел работать по профессии. Время бежит быстро. Сейчас ему 40 лет, и он руководитель второй по мощности котельной предприятия «Тепловые сети».

- Михаил Александрович, как принял коллектив молодого специалиста?

- Отлично. Директор Алексей Александрович Тахтай поддержал меня и, можно сказать, дал путевку в профессию. Я пришел работать мастером в котельную №7 в ноябре 2009 года. Эта котельная обеспечивает теплом и горячей водой часть городского микрорайона Въезд и Гатчинскую КМБ. Должность не большая, но очень ответственная. И для начала мне доверили небольшую по мощности котельную. Опыта ведь не было – только теоретические знания. Я тогда на все теплотехническое оборудование смотрел большими глазами. Когда растапливались котлы, в сторонку отходил. Думал, береженого Бог бережет, - с улыбкой вспоминает Михаил. - Потом в рабочий процесс втянулся.

Конечно, мне очень помогали персонал котельной и вышестоящее начальство. Так сказать, взяли надо мной шефство. Главным наставником был начальник теплового района № 1, мой непосредственный руководитель Рашид Канифович Зиатдинов. Спустя годы, я с уверенностью говорю о нем, как о настоящем педагоге. Он всегда технически грамотным языком объяснял то, что поначалу было не понятно. Ведь одно дело – теория, а другое – практика. Сотрудники котельной передавали мне опыт и практические знания непосредственно по этой котельной.

Непосвященные люди иногда думают, что котельная – это нетрезвый кочегар с лопатой у котла, и гора угля. На самом деле – это технически сложный объект, в котором совокупно размещено различное энергетическое оборудование: водоподготовительное, электротехническое, газовое, котлы, насосы, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы, автоматика. И каждый сотрудник отвечает за конкретное оборудование. Нужно четко понимать специфику оборудования и эксплуатировать котельную безопасно и экономично, чтобы конечный потребитель тепла был всегда доволен.

- Как дальше складывалась ваша карьера?

- Следующий этап пришел быстро и неожиданно: через год моей работы мастером. Начальник котельной № 10 уехал в другую страну, и на предприятии пошло движение по горизонтали. Освободилось место, и я стал начальником сразу двух котельных - №7 и № 9. Нагрузки заметно прибавилось. Котельная № 9 обеспечивает теплом и горячей водой значительный район города – это ул.Киевская, ул. Григорина, ул. Нестерова, весь Красноармейский проспект, включая такие объекты, как всем известный Гатчинский дворец и крупное промышленное предприятие АО «218-й Авиационный ремонтный завод» (ОДК).

Также помимо эксплуатации котельных добавилось еще и обслуживание тепловых трасс от этих котельных, а именно наладка, поиск утечек теплоносителя, обслуживание тепловых пунктов и прочее.

Когда в Гатчине построили Перинатальный центр, к котельной № 7 пристроили модульный зал для теплоснабжения центра. Нагрузки и ответственности еще прибавилось. Но было интересно: котельная новая, современная, по последнему слову техники.

Все это помогло мне приобрести бесценный опыт, профессионально развиваться. Через пять лет появилась уверенность. Признаю, были и ошибки. Но, как говорится, на ошибках учатся.

- Почти 10 лет вы были начальником двух котельных, где в сумме работало около 40 человек. Как вы все успевали?

- Чего только за эти годы не было у нас! Была и модернизация, и ремонт, и регламентные работы. Все это дало богатый опыт. Было интересно. Кто-то уходил, кто-то приходил. Новые люди, новые знакомства. Можно сказать, это была целая эпоха.

Так получилось, что несколько месяцев не было начальника котельных № 6 и № 8. И эти две котельные поручили тоже мне, как внутреннее совмещение. Поэтому какое-то время я был начальником четырех котельных.

- Вас жена дома видела?

- Самое интересное, что в 2014 году у меня родились дочки – двойня. Тогда, конечно, веселый период начался. В моем случае рождение детей совпало с повышенным объемом работы. Когда все это на протяжении нескольких лет – немного было тяжело физически… Сейчас дочки пошли в третий класс. Мы с женой с улыбкой вспоминаем те бессонные ночи. Не скажу, что было трудно, но этот период надо пережить, чтобы понять вкус жизни.

- Котельную №10 вы возглавили весной этого года. Как было принято решение?

- Мне интуиция подсказывала: грядут перемены. И она меня не подвела. Когда директор Алексей Александрович вызвал, я уже был морально готов.

«Дело серьезное. Котельная №10 - вторая по мощности котельная на предприятии - нуждается в профессиональном руководстве. А тебе пора расти дальше», - сказал Алексей Александрович и предложил возглавить эту котельную.

Одновременно с моим переводом в котельную № 10 был назначен новый начальник теплового района № 3 Юрий Алексеевич Рензяев, мой непосредственный руководитель. За полгода с небольшим мы познакомились с коллективом, с техническим состоянием котельной, выявили слабые места, сделали кадровые перестановки и приступили к устранению недочетов. К началу отопительного сезона были проведены масштабные работы в котельной и тепловых сетях.

На сегодняшний момент все в порядке, все работает.

- Можно сказать, что у вас здесь порядок флотский. По мне, так котельная напоминает машинное отделение большого корабля.

- А чем не флотский порядок!? У нас даже есть сотрудники – бывшие моряки. Можно провести параллели. В котельной – лабиринты помещений, десятки метров узких лестниц, похожих на трапы. Чистота, дисциплина и порядок.

Наш закон – это должностные и производственные инструкции, где каждый шаг регламентирован. Работаем в строгом соответствии с правилами и законодательством. А надзорные органы, проверяющие комиссии и наши собственные службы внимательно следят за соблюдением буквы закона.

Так, в начале отопительного сезона у нас работала аттестационная комиссия по ежегодной проверке знаний всех сотрудников котельной.

К сожалению, имеется дефицит кадров, но это проблема общероссийская. Подавляющее большинство квалифицированных сотрудников узких специальностей - предпенсионного и пенсионного возраста. Молодежь отвыкла от рабочих профессий, это было «не модно». Конечно, у нас есть молодежь, но ее мало. Кадровый голод сохраняется.

- У вас есть люди, которые по 30-40 лет работают в «Тепловых сетях». В чем они находят преимущество этой работы?

- Мотивации разные. Заработная плата в МУП «Тепловые сети» выше средней по городу Гатчине. Директор у нас – молодец. На предприятии действуют различные социальные программы поддержки сотрудников. Оплачивается обучение профессиям, которые необходимы. Сотрудникам, отработавшим более года, предоставляется полис добровольного медицинского страхования. Даже есть 13-я зарплата.

Мы стараемся создавать все необходимые бытовые условия, чтобы людям было удобно и комфортно работать.

Для кого-то важно, что коллектив стал родным, есть возможность дружеского общения вне работы. МУП «Тепловые сети» участвуют в спортивных соревнованиях, спартакиадах, турслетах, конкурсах, ездят на экскурсии. У нас закуплен хороший туристический инвентарь. Во многих мероприятиях участвуют наши семьи.

Приглашаем в наш дружный коллектив!

Беседовала Татьяна Можаева