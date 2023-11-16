«Госуслуги Авто» скачали 6 млн раз
В приложении можно показать документы на автомобиль в электронном виде, оформить ДТП по европротоколу, оплатить штрафы, записаться в ГИБДД.
«Госуслуги Авто» помогает автолюбителям уже более двух лет. Мужчины обращаются к нему чаще, чем женщины. Средний возраст пользователя — 34,5 года.
В «Госуслуги Авто» уже загружено:
почти 3 млн электронных водительских удостоверений
более 4 млн электронных СТС
Документы отображаются в виде QR-кодов, которые сотрудник ГИБДД может считать специальным устройством. Пока они не заменяют оригиналы. Инспектор вправе попросить бумажные права или СТС.
Приложение помогло:
более 26 тыс. раз — оформить ДТП онлайн
более 3 тыс. раз — подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО после ДТП
Оформление ДТП по европротоколу в приложении занимает в среднем 30 минут.
Чаще всего пользуются «Госуслуги Авто» жители:
Москвы
Санкт-Петербурга
Краснодара
Екатеринбурга
Казани
Сервис реализован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».