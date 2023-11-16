«Госуслуги Авто» скачали 6 млн раз

«Госуслуги Авто» помогает автолюбителям уже более двух лет. Мужчины обращаются к нему чаще, чем женщины. Средний возраст пользователя — 34,5 года.

В «Госуслуги Авто» уже загружено:

почти 3 млн электронных водительских удостоверений

более 4 млн электронных СТС

Документы отображаются в виде QR-кодов, которые сотрудник ГИБДД может считать специальным устройством. Пока они не заменяют оригиналы. Инспектор вправе попросить бумажные права или СТС.

Приложение помогло:

более 26 тыс. раз — оформить ДТП онлайн

более 3 тыс. раз — подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО после ДТП

Оформление ДТП по европротоколу в приложении занимает в среднем 30 минут.

Чаще всего пользуются «Госуслуги Авто» жители:

Москвы

Санкт-Петербурга

Краснодара

Екатеринбурга

Казани

Сервис реализован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».