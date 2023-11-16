Наказание в рассрочку
Хозяевам «резиновых» квартир следует подумать, прежде чем фиктивно селить у себя гостей из ближнего зарубежья. В ходе регулярных рейдов в Гатчинском районе выявляются граждане, «зарабатывающие» таким способом на жизнь, притом, что это уголовно наказуемое деяние.
Мировому судье на судебном участке № 78 Гатчинского района поступило уголовное дело в отношении гражданки И., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ. Жительница Гатчинского района умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение совершила фиктивную постановку на учет в своей квартире четверых иностранцев.
В ходе судебного заседания подсудимая свою вину признала полностью и заявила о раскаянии. Суд рассмотрел уголовное дело в общем порядке.
Приговором суда гражданка И. была признана виновной по статье 322.3 УК РФ. В качестве наказания ей вменили штраф в размере 15 тысяч рублей – с рассрочкой на десять месяцев. Каждый месяц осужденная будет выплачивать полторы тысячи.
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