Социальное предприятие – как получить статус и льготы

Но в регионе работает гораздо большее количество социально ориентированных компаний - по оценочным данным, более 2,5 тысяч. И каждое из них может получить статус «социальное предприятие». Они занимаются образованием, спортом, медициной, культурно-просветительской деятельностью, а также предоставляют услуги по уходу и присмотру за детьми, людьми старшего поколения и гражданами с ограниченными возможностями здоровья, предоставляют таким гражданам рабочие места, производят товары и оказывают услуги для социально уязвимых категорий. И далеко не все знают, что могут рассчитывать на значительные льготы.

Почему социальным предпринимателям выгодно получить статус «социальное предприятие»? Одно из основных преимуществ - налоговые льготы. Социальные предприятия платят только 1% налога с суммы дохода в год. Это значительно ниже обычной налоговой ставки, которую уплачивают другие предприятия малого и среднего бизнеса.

У социальных предприятий есть возможность в соответствии с нацпроектом получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. В 2023 году гранты получили 111 социальных предприятий, а всего, начиная с 2021 года, число грантополучателей достигло 250. Предприниматели с социальным статусом могут рассчитывать и на региональную финансовую поддержку в виде субсидий. Кроме того, им доступны и другие формы финансовой поддержки. Например, льготные микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области по пониженной ставке – всего 4% годовых.

Чтобы получить статус социального предприятия, необходимо подать заявку в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Комиссия по присвоению статуса проводится еженедельно.

Консультацию по вопросам присвоения статуса и поддержки социального бизнеса можно получить в Центре инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, телефон 8 (812) 309-46-88, сайт 813.ru и по ссылке https://navigator.813.ru/measure/konsultatsionnaya-usluga-po-nachalu-predprinimatelskoy-deyatelnosti/