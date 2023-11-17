Госдума одобрила запрет на использование мобильных телефонов на уроках

Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании". Авторами проекта выступили вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Борис Чернышов, председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и ряд их коллег из разных фракций, а также сенаторы Лилия Гумерова и Ольга Забралова.

Почему нужно запрещать

"Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя, - прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны". По мнению спикера, принятие закона повысит авторитет учителя и будет способствовать живому общению в классе. "Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее председатель Госдумы провел опрос в своем Telegram-канале о необходимости принятия такого закона. 84% его участников (а проголосовали порядка 300 тысяч человек) высказалось в поддержку такого решения.

Как уточнила председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, принятие закона позволит повысить качество обучения за счет максимальной вовлеченности детей в учебный процесс. По ее словам, при подготовке законопроекта депутаты отталкивались от мнения родителей и педагогов. "А зачастую и сами старшеклассники, студенты об этом говорят, что на уроках обучающиеся должны учиться, а не отвлекаться на гаджеты, - добавила Казакова. - На уроке должно идти прямое взаимодействие с педагогом, тогда и качество обучения будет гарантировано".

Казакова также обратила внимание, что, пользуясь средствами связи, некоторые ученики создают опасный контент (так называемый треш-контент).

Член профильного комитета Анна Скрозникова высказала мнение, что проблема назрела очень давно - примерно с тех пор, как у школьников массово появились сотовые. "Единственное, что смущало родителей, - это то, что мобильные телефоны дают детям возможность связи во время ЧП, - рассказала депутат. - Но если такую возможность дадут, то 83 процентов от общего количества опрошенных родителей соглашаются поддержать эту инициативу".

Дело в том, что с каждым годом концентрация внимания у школьников падает, привела аргумент Скрозникова. "И сейчас даже самый талантливый педагог может привлечь внимание ученика только минут на 10-15. Раньше детей больше отвлекали соседи по парте, а сейчас - телефоны", - заметила она. Важно также, что учитель должен тратить время на проверку, не сидят ли дети в смартфонах, вместо того, чтобы слушать урок и смотреть на доску.

Детали законопроекта

В перечень обязанностей обучающихся, рассказала Ольга Казакова, предлагается внести следующий пункт: "Не использовать средства связи в том случае, когда это не предусмотрено образовательной программой". Например, это касается урока информатики, когда ребята пользуются компьютерами", - уточнила глава профильного комитета.

Согласно поправкам, исключением станут также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации. В таких случаях пользоваться устройствами можно.

Новые ограничения, подчеркнула глава комитета по просвещению, будут едиными для всех школ. "Тогда и детям будет легче с этим справляться, и на учителях не будет лежать ответственность, чтобы постоянно объяснять, почему не нужно отвлекаться на гаджеты и телефоне", - заключила Казакова.

Кстати, законопроект запрещает не только пользование смартфонами, но и другими устройствами - например, "умными часами". Но, как уже объясняла парламентарий, "если они нужны, например, на уроке физкультуры для выполнения каких-то задач - измерить пульс, количество шагов - и учитель сочтет, что это необходимо в образовательных целях, то - пожалуйста".

Примеры, когда телефоны - помеха

Как отметила первый заместитель главы профильного комитета Яна Лантратова, педагоги признаются, что порой просто боятся идти в класс. "Жалуются, что находятся иногда в уязвимом положении и никак не защищены от цифровых угроз со стороны учеников, - рассказала депутат. - Более того, этот вопрос поднимают и сами родители. Ограничение использования мобильных телефонов в школах позволит оградить учителей от неуважительного и оскорбительного поведения со стороны некоторых детей, провокаций и хулиганства".

Она добавила, что с коллегами из комитета неоднократно получала обращения от самих педагогов, в которых они сообщили, что "просто не могут в такой обстановке нормально работать - в том числе и когда их в целях провокации школьники снимают, пытаются угрожать телефонами". "Это ненормальная ситуация, что учитель чувствует себя уязвимым", - считает Лантратова.

Депутат привела в пример такой случай: "Учитель стал спрашивать домашнюю работу, ученик запрыгнул на подоконник, достал телефон, открыл окна и начал угрожать, что если у него спросят домашнюю работу, он спрыгнет". Другой пример: "Включают телефон, снимают видео, кидая разные предметы и оскорбляя учителя, провоцируя его на реакцию, доводя до слез и проблем с сердцем".

Лантратова напомнила, что в 2022 году Минпросвещения уже рекомендовало школьникам сдавать телефоны перед входом в школы или классы. "Получили и негатив. Учителя пишут, что иногда телефоны нужны для образовательных целей. Чтобы не распечатывать тонны бумаги или быстро перейти по ссылке и посмотреть на картину великого художника, которую в этот момент разбирают на уроке", - пояснила парламентарий. По ее словам, с этим и связано уточнение о том, что ребенок сможет оставаться на связи в экстренных случаях. А также с разрешения учителя будет использовать телефон при учебной необходимости.

Депутат ЕР Никита Чаплин в свою очередь рассказал о случаях, когда педагог изымал телефон на уроке за списывание, а родители потом приходили разбираться. "И в итоге учитель был виноват, мол, не имел права трогать личные вещи ученика", - добавил парламентарий.

Он также обратил внимание, что перемена - это время для отдыха школьников, поэтому они вправе во время нее пользоваться мобильными телефонами, "тем более, что многим детям надо держать связь с родителями".

Депутат также считает, что законодательство требует дальнейшего урегулирования в области прав педагогов. Например, ужесточение наказание за клевету в адрес учителей, которая часто исходит со стороны родителей.

О доработке проекта

В ходе рассмотрения документа Вячеслав Володин обратил внимание, что нормы о телефонах несколько размыты. По его словам, ко второму чтению следует уточнить их и "найти решение вопроса, которое устроит родителей и учителей". "Нормы закона должны трактоваться однозначно", - подчеркнул спикер. Он обратил внимание, что пока в поправках написано, что пользоваться телефонами можно, если это предусмотрено образовательной программой. А что именно это значит? "Важно не открыть ящик Пандоры", - сказал Володин. Кроме того, он предложил прописать, каких именно устройств коснется законопроект.

Позже Володин в своем Telegram-канале уточнил, что поправками ко второму чтению "телефоны будут запрещены на уроках, кроме экстренных случаев (без каких-либо других оговорок)". Он добавил, что основное чтение может состояться в начале декабря.

Ольга Казакова еще до рассмотрения проекта не исключила доработку проекта ко второму чтению в диалоге со всеми заинтересованными сторонами. Ведь норма вызвала большой интерес в обществе и среди экспертов.

А ее коллега Анна Скрозникова рассказала о конкретных поправках. "Вместо повсеместного запрета мы предложим провести опросы среди родителей", - уточнила парламентарий. Первый вариант, по ее словам, - смартфон надо забирать на входе в школу и хранить в специальных шкафчиках в классе (чтобы пользоваться в экстренных случаях). Второй вариант предполагает возможность использования устройств только на переменах. А третий - вообще не вводить ограничения на использование смартфона. Как объяснила Скрозникова, это подойдет для тех школ, где телефоны интегрировали в образовательный процесс.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал более аккуратно прописать формулировки. Он выразил уверенность, что тотальный запрет телефонов в школах не нужен. "Это связь с родителями, а также с врачом, если это необходимо, - сказал он. - Есть еще и полезные онлайн-сервисы. Но на уроках гаджеты должны быть исключены. Ведь наши дети, пользуясь современными продуктами цивилизации, тем не менее, должны жить в реальном мире".

Депутаты ГД Сайгидпаша Умаханов (ЕР) и Владимир Сипягин (ЛДПР) обратили внимание на то, что необходимо урегулировать вопрос с хранением телефонов учеников во время уроков. Если устройства не нужны в образовательных целях, они должны быть сданы в специальный блок, где они будут храниться на протяжении всего урока, подчеркнул Сипягин. Умаханов добавил, что "необходимо четко проработать механизм использования смартфонов в неучебное время, чтобы не обременять школу разбирательством по поводу пропавших и испорченных телефонов и - уж тем более - дополнительно не загружать этим учителей".

Что еще предлагается

Кроме "телефонных ограничений" в том же документе есть и другие предложения. Согласно законопроекту, в правила школьного распорядка нужно будет внести требования к дисциплине учеников - и исполнение этих норм должно стать обязательным для всех школьников. За соблюдением правил поведения будут следить как педагоги, так и администрация. Для этого предстоит разработать для школ типовые решения психолого-педагогического сопровождения этого процесса.

Предусматривается механизм обязательного рассмотрения администрацией образовательной организации обращений педагогических работников о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка. При этом законопроектом усиливается роль руководителя образовательной организации в предотвращении конфликтных ситуаций, устанавливается его обязанность принимать необходимые меры, направленные на соблюдение прав участников образовательных отношений, "что не позволит ему оставаться в стороне в случае возникновения подобных ситуаций", говорится в документе.

Тем сам предлагается устранить диспропорции "между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия", отмечено в пояснительной записке.

"Закреплены нормы о недопущении применения физического и психического насилия по отношению к педагогическим работникам. Считаю, что было важным устранить эту диспропорцию между правовым статусом педагога и учениками в части уважения человеческого достоинства, - прокомментировал депутат ГД Сергей Алтухов (ЕР). - Многие школы ранее регулировали это внутренними нормативными документами. Теперь это станет нормами, закрепленными в федеральном законе, чтобы исключить дискуссии о правомерности таких ограничений со стороны образовательных учреждений".

И как раз смартфоны, отметил он, играют не последнюю роль триггера конфликтных ситуаций между педагогами и учениками. "Когда подростки позволяют себе неуважительно вести себя по отношению к учителю. Демонстрируют девиантное поведение и провоцируют преподавателя, чтобы заснять хайповое, вирусное видео, самоутвердиться в глазах сверстников и получить легкую славу", - пояснил депутат.

«Российская газета» https://rg.ru/2023/11/16/gosduma-odobrila-zapret-na-ispolzovanie-mobilnyh-telefonov-na-urokah.html

Татьяна Замахина





Фото freepick.com