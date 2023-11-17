Выгодные микрозаймы для бизнеса Ленобласти

Субъекты МСП, а также самозанятые граждане Ленинградской области имеют возможность получить целевой микрозайм на сумму от 50 тысяч рублей до 5 млн рублей на срок до 3 лет по льготным процентным ставкам – от 3,75 до 5 % годовых. Это позволяет предпринимателям пополнить оборотные средства или инвестировать в свое дело, приобретая оборудование, и таким образом расширяя свою деятельность.

Например, социальный предприниматель из города Кириши получил льготный микрозайм в сумме 900 тыс. рублей по программе «Приоритет Лайт» под 3,75 % годовых. Предприниматель занимается организацией мероприятий и выездных праздников по всей Ленинградской области, а также декором и доставкой воздушных шаров. С помощью микрозайма он сможет открыть полноценный филиал в городе Волхове.

В Выборге готовится к обновлению интерьера пиццерия, которая работает с 2009 года, и кафе, действующее уже 5 лет, – эти предприятия общественного питания тоже получили недавно льготные микрозаймы. Общая сумма займа составила 5 млн рублей, процентная ставка - 4 % годовых.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области с начала 2023 года выдал 225 займов на 399,2 млн рублей. Средний размер займа составляет 1,77 млн рублей. На сегодняшний день в портфеле Фонда – 614 займов «весом» в 730,2 млн рублей.

Заявку на микрозайм можно отправить прямо с сайта Фонда 813.ru – в разделе «Финансовая поддержка».