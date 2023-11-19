Где отключат свет 20 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
20.11.2023 с 08:30 до 18.30
Вырицкое поселение:
п. ж/д. ст. Слудицы.
20.11.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Терволово,
д. Скворицы.
20.11.2023 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино,
д. Вероланцы,
д. Дылицы,
д. Авколево,
д. Николаевка,
д. Ижора,
д. Эду.
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