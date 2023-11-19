Где отключат свет 20 ноября в Гатчинском районе

– в этой фразе нет ничего удивительного для автомобилистов. Они очень часто себя и машину воспринимают как одно целое. Если же такие ощущения у человека по отношению к супругу/супруге, ребенку, другу или коллеге, – тогда это трактуется как нарушение личных границ.