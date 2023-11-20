В Гатчинском районе успешно испытали препарат для борьбы с борщевиком на землях населенных пунктов

При участии филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелия в 2023 году были проведены демонстрационные испытания для определения оптимальных норм расхода препарата при применении на территориях городов и сел. В итоге на обработанных участках наблюдалось полное отсутствие растений борщевика, а сам препарат показал себя как экономичный гербицид, уничтожающий вредные растения даже в небольших дозировках.

Демонстрационные испытания по его применению против борщевика проводились на опытном участке Меньковского филиала ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» Гатчинского района Ленинградской области.

Обработка была выполнена 16 мая 2023 года при температуре воздуха 20℃, относительной влажности 38% и ветре 2–3 м/с. Разновозрастные растения борщевика высотой 20–40 см обрабатывались тремя вариантами баковой смеси, включающей в себя гербицид «Магнум» и усилитель активности гербицидов «Адью» – адъювант, обеспечивающий удерживаемость капель рабочего раствора гербицида на поверхности листьев сорняков, лучшее его растекание и увеличение площади покрытия

Главной задачей опыта было получение наглядного представления о преимуществах и особенностях применения гербицида «Магнум» на землях населенных пунктов. В соответствии с регламентами норма применения препарата на объектах города (села) составляет от 0,05 кг/га до 0,3 кг/га. Испытания показали: препарат демонстрирует высокую эффективность в борьбе с сорняком даже в небольших дозировках, причем результативность вариантов с разными нормами расхода оказалась примерно одинаковой. Через 10 дней после проведения обработки все растения борщевика Сосновского остановились в росте. К концу сезона вегетации борщевик на опытных участках исчез, а его место заняли другие растения, тогда как на необработанной контрольной делянке сорняк развивался в течение всего лета.

«В конце вегетации 7 сентября во всех вариантах опыта наблюдалось полное отсутствие растений борщевика Сосновского, были отмечены единичные растения сорняка из почвенных запасов семян. Высота борщевика с цветоносом в контроле составляла 200–210 см», – говорится в отчете филиала Россельхозцентра.