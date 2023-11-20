Во Всемирный день ребенка юные кадеты школы №7 узнали о своих правах
20 ноября 1989 года была принята «Конвенция о правах ребенка» и с этого дня учрежден Всемирный день ребенка. Еще на уроках в школе дети узнают о своих гражданских правах и не боятся высказывать собственное мнение. Детей с ранних лет учат основам безопасности жизнедеятельности и правилам оказания первой помощи.
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Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района была организована встреча учащихся кадетского класса, сформированного на базе Гатчинской школы №7, с адвокатом Ленинградской области Павлом Сергеевичем Никулиным.
Адвокат в игровой форме рассказал ребятам о правах и обязанностях несовершеннолетних граждан. Благодаря таким встречам у школьников развиваются навыки участия в дискуссиях, умение излагать собственную позицию. У ребят воспитывается такие качества как уважение к правам и свободам других, справедливости. Цель встречи - сформировать у детей систему правовых знаний.
Дети очень уязвимы и потому нуждаются в особой защите и помощи. Каждому из нас нужны понимание и поддержка, особенно в детстве.
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