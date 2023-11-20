Во Всемирный день ребенка юные кадеты школы №7 узнали о своих правах

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района была организована встреча учащихся кадетского класса, сформированного на базе Гатчинской школы №7, с адвокатом Ленинградской области Павлом Сергеевичем Никулиным.

Адвокат в игровой форме рассказал ребятам о правах и обязанностях несовершеннолетних граждан. Благодаря таким встречам у школьников развиваются навыки участия в дискуссиях, умение излагать собственную позицию. У ребят воспитывается такие качества как уважение к правам и свободам других, справедливости. Цель встречи - сформировать у детей систему правовых знаний.

Дети очень уязвимы и потому нуждаются в особой защите и помощи. Каждому из нас нужны понимание и поддержка, особенно в детстве.



